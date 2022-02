El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de Estados Unidos reanudó este viernes la inspección e importación del aguacate producido en Michoacán, exigiendo mejores garantías de seguridad para sus inspectores que visitan el estado mexicano.

Good news! Today the U.S. Embassy in Mexico and the U.S.D.A. reached agreement with Mexico’s Plant Protection Organization and the Packers Exporters of Mexico to resume our inspection of avocados grown in Michoacan. @USAmbMex @USEmbassyMEX https://t.co/BrdmhSaSD2 pic.twitter.com/NK0TtuvYvK

