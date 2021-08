La Corte Suprema suspendió temporalmente la orden de un Juez que hubiera obligado al Gobierno a reintroducir una política de la administración de Donald Trump según la cual los inmigrantes deben esperar en el lado mexicano de la frontera mientras sus solicitudes de asilo son procesadas.

El Magistrado Samuel Alito emitió una orden la tarde del viernes. Estará vigente hasta el martes en la noche para que las partes puedan debatir sus argumentos ante el máximo Tribunal.

La política obligaba a los miles de migrantes que pedían asilo en la frontera sur estadounidense a permanecer en México mientras sus casos eran considerados. La idea era desalentar el pedido de asilo pero los críticos denunciaban que privaba a la gente de su derecho legal de pedir protección a Estados Unidos, y les obligaba a permanecer en condiciones inhóspitas en ciudades mexicanas fronterizas.

Individuals who are eligible will receive relief more swiftly, while those who are not eligible will be expeditiously removed. We are building an immigration system that is designed to ensure due process, respect human dignity, and promote equity. https://t.co/AqrTVUJ4II

