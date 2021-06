Que extranjeros inviertan en desarrollos inmobiliarios para lograr la residencia legal estadounidense y garantizar el retorno de inversión, es el modelo más factible

El año pasado 3 mil 400 inversionistas inmigrantes y sus familias (cónyuges e hijos solteros menores de 21 años) lograron la residencia norteamericana de una disponibilidad de 10 mil tarjetas verdes, revela un informe de la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)

La economía de Estados Unidos destaca por ser sólida y con políticas gubernamentales que fortalecen a sus contribuyentes, y durante el cierre de actividades por la pandemia de COVID-19 no fue la excepción. Mientras en México no se permitió postergar la declaración de impuestos a personas morales en meses clave de operación y recuperación para las mismas, ni se dio una reducción tributaria, en Estados Unidos se aprobó un fondo de 500 mil millones de dólares para que empresas accedieran a préstamos, entre otras medidas de amortiguamiento económico en busca de no provocar desempleo ni fuentes de productividad, en tanto que a quienes perdieron su fuente de trabajo les otorgan cheques de hasta mil 200 dólares mensuales.

Invertir en desarrollos inmobiliarios en territorio estadounidense ha resultado atractivo para inversores mexicanos que aspiran a una residencia legal en ese país que les permita al mismo tiempo ver el retorno de su capital. Esto ha sido posible mediante el programa migratorio gubernamental norteamericano EB-5, diseñado en 1990 para estimular la economía de ese país por medio de la creación de empleos y la apuesta de capital en la nación del norte por parte de inversionistas extranjeros.

En este mercado destaca la firma Houston EB5, un Centro Regional Certificado por la oficina gubernamental de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y subsidiaria de la desarrolladora inmobiliaria DC Partners. Esta compañía ofrece a los interesados la oportunidad de invertir en los proyectos de bienes raíces a cambio de la residencia estadounidense y el retorno de su capital en un plazo adecuado toda vez que sus esquemas de inversión son propios y toman el riesgo junto con el inversor; “con esta facilidad cuentan numerosos países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales, pero destaca que el 80 por ciento de los inversionistas de este programa en Houston EB5 son mexicanos”, apuntó Emilio Guzmán, Vicepresidente ejecutivo y jefe de relaciones con inversionistas de la compañía.

Houston EB5 ha gestionado más de mil 300 visas de residencia a familias migrantes y ostenta el 100% de rendimiento del capital invertido a quienes han confiado en ellos. El empresario Alejandro Dabdoub, también conocido por ser el autor del libro “Ganar: el arte de invertir en Estados Unidos” es uno de los inversionistas que ha obtenido su residencia en ese país a través de la firma Houston EB5, destacó que en su experiencia buscó muchas opciones y en distintos Estados, incluyendo Washington y Arizona, pero optó por hacerlo con el Centro Regional Houston EB5 por su prestigio, “Lo importante para el tema de obtener una visa EB-5 es estudiar la credibilidad de la empresa y sus estados financieros”, compartió. “Houston EB5 hace todo el trabajo de soporte con el gobierno, comprueban que la obra está avanzando, demuestran que el capital se está aplicando donde debe; aunque se haya aprobado la residencia al inversor continúan dando seguimiento y acompañamiento”, agregó al reconocer que con el apoyo de la firma pudo obtener su visa en tan solo 18 meses, un muy corto periodo de tiempo, calificó.

“El modelo de negocio y gestión de visas de Houston EB5 es muy atractivo, son dueños del Centro Regional y trabajan con constructores y desarrolladores que son expertos en el área local donde se ubican sus proyectos inmobiliarios y sus talleres de fabricación de porcelana”, resaltó Dabdoub Smutny.

Además de mayor seguridad financiera; Estados Unidos brinda la oportunidad de conseguir mejores trabajos; oferta educativa de gran calidad; una mejor calidad de vida con servicios públicos de excelencia incluidos los de salud y seguridad; factores que hacen de la Unión Americana el principal destino de inmigración en América y en el tema de mexicanos destacan casos de quienes ha decido aprovechar el programa EB5 para escapar de la inseguridad y de la inestabilidad social que se incrementan en este país.

Sobre el programa migratorio EB-5

Administrado por la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), el Programa EB-5, también conocido como “Programa de Inversionistas Inmigrantes”, permite a interesados extranjeros calificados que cumplen con requisitos específicos de inversión de capital y creación de empleo, obtener su residencia permanente en EE. UU. El Congreso de ese país creó el Programa EB-5 en 1990 para beneficiar a su economía al atraer capital de inversionistas extranjeros calificados. Según el Programa, se requiere que cada inversionista demuestre que se crearon o salvaron al menos diez nuevos empleos como resultado de la inversión EB-5, que debe ser un mínimo de $ 1.8 millones, o $ 900 mil dólares si los fondos se invierten en ciertos sitios de desempleo o zonas rurales establecidas. Aproximadamente 10 mil tarjetas verdes están disponibles a través del programa EB-5 cada año.

Sobre Houston EB5

Es una subsidiaria de DC Partners (una galardonada firma de inversión y desarrollo inmobiliario). Fue fundada en 2010 para ayudar a los inversores internacionales a obtener una residencia permanente en los Estados Unidos en retorno por realizar una inversión inmobiliaria calificada. Certificado en 2011 por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) como un Centro Regional EB-5. Dentro de su cartera de inversión, Houston EB5 tiene más de 25 años de experiencia en bienes raíces y desde 2019 invierten a través de Moderno, en talleres de fabricación e instalación de porcelana. Tiene representación en 9 países: México, Estados Unidos, China, Nigeria, Vietnam, Filipinas, Ghana, India y Turquía. Ha gestionado más de 1,300 visas de residencia a familias migrantes. Más de novecientos cincuenta millones de dólares ($950,000,000 USD) es el costo de los proyectos de Houston EB5. Houston EB5 y DC Partners trabajan en asociación con expertos de la industria para desarrollar proyectos residenciales de gran altura, media altura, de uso mixto y suburbanos de alta calidad.