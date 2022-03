El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la reforma que aprobó la Cámara de Diputados que permite “embargar” el salario a trabajadores que no paguen créditos de nómina.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Minatitlán, en el estado de Veracruz, López Obrador aseguró que el salario del trabajador es sagrado, por lo que espera que el Senado no apruebe dicha iniciativa.

No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo”, refirió.