El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que trabaja menos porque es más inteligente, y por tradición, según él, el que es más inteligente trabaja menos.

Esto, en alusión a lo que declaró el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en el sentido de que le consta que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan.

En Tlaxcala, a donde acudió a explicar y cabildear la reforma que extiende la permanencia de la Guardia Nacional (GN) en actividades de seguridad pública hasta 2028, expuso que a partir de esa declaración lo “traen de bajada”, en alusión a que él es originario de Tabasco, estado del sur del país.

“Tiene como dos o tres días que me traen de bajada porque un gobernador declaró que en el norte se trabajaba, en el centro de planeaba, se administraba, y en el sur, sureste del país, pues descansábamos”, comentó.

Señaló que Tlaxcala, estado centro sureño, le pareció el lugar correcto no para platicar la anécdota, sino para refutarla.

“Entonces, no, pues se equivocó. La verdad es que sí, ellos son más trabajadores porque nosotros somos mucho más inteligentes y es tradición que el que es más inteligente trabaja menos”, espetó al tiempo que era ovacionado por políticos y funcionarios reunidos en el centro de Convenciones de Tlaxcala.

Señaló que los tlaxcaltecas le dieron “al traste” a la declaración del mandatario, porque “son muy trabajadores y muy inteligentes”.

“Ya quisieran ellos y nosotros tener esas dos características”, acotó.

“No hay que ser tan pegalones”

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció a los tlaxcaltecas como inteligentes y trabajadores, pero también les recomendó, tanto a hombres como mujeres, no ser “tan pegalones” porque el delito de violencia intrafamiliar no disminuye en la entidad.

Con ello, contradijo el discurso del Gobierno local, en el sentido de que la gobernadora Lorena Cuéllar ha cumplido con las acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en Tlaxcala.

López Hernández subrayó que en Tlaxcala ha disminuido la incidencia delictiva de secuestro, homicidio, robo y en todos los delitos, pero no la de violencia intrafamiliar ejercida por hombres hacia mujeres y de mujeres hacia varones.

“Aquí entre nos les voy a decir que solamente hay un delito que sí ha aumentado, la violencia intrafamiliar. No hay que ser tan pegalones, hay que hablar, y se los digo porque es de ida y vuelta, no crean que es de uno a una, no, es de los dos lados”, apuntó.

Apenas el domingo pasado, en un comunicado de prensa, el Gobierno local informó que la mandataria fue reconocida por la coordinadora de Articulación para la Erradicación de la Violencia Feminicida de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Vanessa Otero González, tras dar seguimiento a los proyectos realizados con el subsidio de coadyuvancia a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Según el comunicado, en la entidad han sido implementadas acciones y medidas efectivas para proteger la vida e integridad física de la población femenil.