CDMX.- México no podrá recibir préstamos de obras del Estado Vaticano porque no pueden ser devueltas, aseguró ayer el nuncio apostólico Franco Coppola, a raíz de las peticiones de algunos códices hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante una carta entregada por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, al papa Francisco, durante su visita el pasado 10 de octubre.

Dijo que el sumo pontífice ya respondió la misiva y ya se la hicieron llegar al Presidente, pero hay un punto sobre la solicitud de un préstamo de obras que, al parecer, no podrá ser concedida.

Habrá que ver bien los detalles de la cuestión, pero algunos juristas me han señalado que a México no se le puede prestar nada, porque las leyes del país impiden regresar las cosas que se prestan, porque son monumentos históricos; entonces, no se pueden regresar al país que presta, así que tendrían que ser un regalo, no un préstamo”, aseguró.