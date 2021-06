México. 6 de Junio.-Este domingo se celebran las elecciones más importantes de la historia de México, por el número de cargos que se eligen: se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alcaldes en 30 estados.

Estos son los hechos más relevantes de esta jornada electoral:

“El éxito de un hijo es el triunfo de un padre”: Felix Salgado

Félix Salgado Macedonio, excandidato a la gubernatura de Guerrero, acudió a votar acompañado de su hija Evelyn Salgado, candidata por Morena a la gubernatura de esa entidad.

Ambos emitieron el sufragio en una casilla ubicada en la avenida Cuauhtémoc, en Acapulco.

Félix Salgado comentó que no se toma personal el hecho de que el INE le haya retirado la candidatura por reportar de manera extemporánea sus gastos de precampaña. Dijo que se siente contento de que su hija, Evelyn, haya sido elegida para participar en el proceso electoral.

“El éxito de un hijo es el triunfo de un padre, me siento más que feliz, confío en los órganos electorales”, comentó el excandidato.

Detienen a posibles responsables de agresión en Metepec

La Secretaría de Seguridad detuvo a 15 posibles responsables de la agresión en la casilla de la unidad habitacional Lázaro Cárdenas, en Metepec, Estado de México. Los implicados viajaban en cuatro vehículos distintos.

En vídeos difundidos en redes sociales, se captó el instante en que sujetos llegaron a este lugar, donde agredieron a los votantes.

Alfredo del Mazo vota en Huixquilucan

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, acudió a votar en compañía de su esposa en Huixquilucan. “Seamos parte de esta jornada democrática”, publicó en su cuenta de Twitter.

“La democracia se construye con la participación de todas y todos. Estas #Elecciones2021MX salgamos a votar de manera libre y pacífica”, tuiteó.

Zudikey Rodríguez acude a votar

Zudikey Rodriguez, candidata de la coalición PRI-PAN- PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, emitió su voto en Santa María Ahuacatlán, Estado de México.

La contendiente acudió a las casillas acompañada de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal, esto luego de que en días anteriores denunció que fue retenida por presuntos miembros de La Familia Michoacana.

La candidata dijo confiar en las autoridades electorales y aseguró que el municipio de Valle de Bravo es un lugar seguro.

¿Cuántas casillas se han instalado?

Al corte de las 12:00 horas, 81.3 por ciento de las 162 mil 570 casillas programas para esta jornada electoral ya se han instalado, informó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Además, señaló que sólo14 casillas no serán instaladas por problemas de violencia e inseguridad, lo que representa apenas 0.009 por ciento del total.

A la salida de su casilla luego de votar en Coyoacán, el consejero presidente del INE comentó que ha habido sólo incidentes aislado de violencia por lo que se está viviendo una auténtica fiesta democrática. La democracia, dijo, se aventuró una vez más y se logró organizar la más grande jornada electoral de América Latina.

Se les acabó la fiesta a ‘influencers’

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó este domingo retirar las publicaciones de una serie de influencers y actores en favor del Partido Verde, dado que violaron la veda electoral.

Suspenden elecciones locales en La Yesca, Nayarit

La elección local en el municipio de La Yesca, Nayarit, fue suspendida este domingo, por lo que 20 casillas electorales no pudieron ser instaladas debido a la presencia de manifestantes.

Protestan por la decisión del Tribunal Electoral en torno a retirar la candidatura independiente a Rosa Elena Jiménez Arteaga, por no cumplir los requisitos de una candidatura indígena.

La elección federal en la entidad sigue adelante.

Suspenden elecciones en Santa María Xadani, Oaxaca

Ante la falta de condiciones por diversos actos violentos que se vivieron al arranque de la jornada electoral, fueron suspendidas las elecciones en Santa María Xadani, Oaxaca. La Guardia Nacional detuvo a 10 personas.

Cabeza de Vaca vota en Reynosa

EL gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acompañado por su esposa Mariana y tres de mis hijas, Mariana, Sofía y Lourdes, emitieron su voto en la Escuela Secundaria General N°8 de #Reynosa. “Invito a las y los ciudadanos tamaulipecos a participar en la jornada electoral, en un ambiente de paz y libertad democrática”.

Candidatos y candidatas a gubernaturas acuden a votar

El candidato a la gubernatura de Guerrero por la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos confió en que a pesar de la polémica que despertaron algunas inconsistencias que registró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), si confía en su efectivo funcionamiento para dar certeza a la sociedad y a los participantes en la contienda electoral.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, acudió a votar y dijo estar optimista porque va a ganar el pueblo de Chihuahua. Informó que esperará los resultados de los comicios en Ciudad Juárez.

Maru Campos, candidata de Nos Une Chihuahua, se formó en una larga fila para poder votar. Se informó que en la capital del estado arrancó con retraso la jornada electoral en algunos puntos, debido a la inasistencia de funcionarios de casilla.

La candidata de Morena y PT al gobierno de Campeche, Layda Sansores, consideró una falta de sensibilidad que los funcionarios de casilla no hayan llegado a tiempo para abrir la casilla, ya que tuvo que esperar más de una hora para emitir su voto.

Carlos Herrera Tello, de la alianza PAN-PRI-PRD que compite por la gubernatura de Michoacán, ejerció su derecho al voto y compartió una fotografía en Twitter. “Con alegría y compromiso salgamos todos a participar, a cumplir con nuestra responsabilidad”, dijo.

También acudió a emitir su sufragio Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena-PT al gobierno michoacano. Compartió fotografías en sus redes sociales con el mensaje “¡Sonrían!”.

Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, salió a votar y compartió en sus redes sociales un breve video en el que le entregan sus boletas y después las entrega. Pidió a los ciudadanos analizar muy bien su voto, “que piensen en la seguridad, en la estabilidad de sus familias”.

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Nuevo León, ya emitió su voto este domingo junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. “Hoy tienes el poder de decidir el futuro de Nuevo León”, dijo en su cuenta de Instagram

Clara luz Flores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Nuevo León, votó en la casilla instalada en una escuela de la calle Treviño, en el municipio de Escobedo, acompañada de su esposo.

David Monreal, candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, acudió esta mañana a ejercer su voto. “Estoy muy contento y agradecido por todo el apoyo de las y los zacatecanos”, dijo en su cuenta de Twitter.

Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, acudió a votar en la casilla ubicada en avenida Cuauhtémoc, colonia Marroquín, en Acapulco. La política hija de Felix Salgado Macedonio, a quien el INE canceló la candidatura por no reportar gastos de campaña, se presentó acompañada por su familia y dijo confiar en las autoridades electorales. Se espera que Salgado Macedonio acuda a votar en Chilpancingo.

El candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, acudió, junto con su familia, a votar en la casilla ubicada en Sierra Azul y Heroico Colegio Militar en la colonia Loma Linda, en Hermosillo. “Estamos en una jornada histórica para Sonora. Me siento muy bien, hicimos la tarea”, dijo.

Rubén Rocha, candidato de Morena en Sinaloa, tardó dos horas en emitir su voto debido al retraso en la instalación de la casilla 774 en la colonia Las Quintas de Culiacán.

Y votan los y las secretarias de Estado

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que “el 99.99 por ciento del país está en calma y en paz”, sólo con algunos hechos focalizados que no ponen en riesgo las elecciones intermedias. La titular de Seguridad dijo que la Guardia Nacional desplegó 100 mil efectivos en las 32 entidades para garantizar con su presencia la seguridad de los votantes y evitar hechos de violencia.

“Misión cumplida”, tuiteó la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, al emitir su voto.

María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo estar muy contenta al momento de ejercer su derecho a votar. “Muy contenta votando en mi casilla en la Sierra Nororiental de Puebla”, puso en su cuenta de Twitter.

Hasta las 11:40 horas, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, así como los secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores, Arturo Herrera y Marcelo Ebrard, respectivamente, ya emitieron sus votos.

La titular de la Segob Sánchez Cordero invitó a la ciudadanía ejercer el derecho a votar: “En una democracia representativa acudir a las urnas es lo más importante. Salgamos todos a votar. en las casillas existen las condiciones necesarias para ejercer este derecho en un ambiente seguro y saludable”. aseguró.

El canciller Ebrard agradeció a los funcionarios de casilla y felicitó a la ciudadanía por ejercer su derecho en estos comicios.

Por otra parte, Herrera compartió que, en compañía de su familia, acudió a votar en Pachuca.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó a través de su cuenta de Twitter que ya votó y dijo que lo hizo convencido de que el sufragio es un derecho individual pero también una responsabilidad colectiva. Exhortó a los ciudadanos a que acudan a las urnas; y no olviden llevar cubrebocas, usar alcohol gel y mantener la sana distancia.

Guerrero registra amago de conflicto

Hasta este momento sólo se han registrado dos incidencias que ya fueron atendidas, por lo que la jornada electoral continúa con normalidad, idnicó el gobernador Héctor Astudillo al emitir su voto.

El mandatario estatal sostuvo que “no hay incidencias, no hay problema en Ayutla, no hay amago de conflicto en ninguna instalación, hubo un problema en un pueblo de San Luis Acatlán y ya se resolvió, pusieron algunas piedras y varas. Pero no hay más reportes de incidencias”.

Con información de Rosario García.

Roban 800 boletas en Oaxaca

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca confirmó que la tarde del sábado fueron robadas 800 boletas correspondientes a varios paquetes electorales en dos puntos de la comunidad de San José Llano Grande, perteneciente a Miahuatlán de Porfirio Díaz.

El INE no ha informado si habrá reposición del material robado.

Con información de Alfonso Cruz.

“Hay que salir a participar”: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acudió a emitir su voto en la colonia San Andrés Totoltepec, en la alcaldía de Tlalpan.

“Hay que salir a participar, hay que ejercer nuestro derecho a la democracia; con todas las medidas sanitarias, estamos en verde pero hay que seguirnos cuidando”, declaró.

El presidente vota

Pocos minutos antes de las nueve de la mañana el presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador, emitió su voto este domingo 6 de junio durante la elección más grande en la historia de México.

El mandatario estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller.

Detienen a hombre en Temixco, Morelos

Elementos de la policía de Morelos detuvieron la madrugada de este domingo a un sujeto que llevaba consigo varias bolsas de despensas con productos básicos, así como sobres con dinero, una lista nominal y algunos documentos con el logo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El detenido ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

INE, en sesión permanente

A las ocho de la mañana el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la sesión permanente para las elecciones intermedias 2021.

“Después de nueve meses de intenso trabajo y presiones de todo tipo, hemos llegado a la jornada electoral más grande y más compleja que hayamos organizado en los últimos 30 años“, manifestó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en su mensaje de apertura.

Un factor de importancia es que la polarización en la discusión pública no ha desalentado la participación de la ciudadanía en la jornada electoral y, al contrario, se espera una gran participación, aseguró Córdova.

Michoacán no instalará 100 casillas

En Michoacán no se instalarán 100 casillas para votar este domingo, debido a situaciones de inseguridad y por el impedimento de comunidades indígenas.

En Tierra Caliente, en municipios como Aguililla, Apatzingán, Tepalcatepec y Coalcomán, se debe a problemas de seguridad.

Pero la problemática mayor se debe a disputas con comunidades indígenas de la región purépecha y mazahua. En este caso, 89 casillas no pudieron ser instaladas, pues piden que haya elecciones por medio de usos y costumbres.

Las autoridades decidieron mover las casillas a comunidades cercanas, pues nadie está obligado a participar.

Con información de Carlos Monge.

Abren casillas

La votación de las elecciones intermedias 2021 ha arrancado este domingo 6 de junio con la apertura de las casillas en la mayoría de las entidades del país.

Las cerca de 163 mil casillas en las que más de 93 millones de mexicanos están llamados a votar abrieron a partir de las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas, todo esto en tiempo local.

PREP de Guerrero no es seguro: INE

Un día antes de la jornada electoral el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Guerrero no reunía las condiciones de operación y de seguridad, hasta ese momento, pero sí existen garantías y las condiciones necesarias para que el proceso electoral de Guerrero opere bien, abundó.

“Es importante señalar que esta falla en Guerrero no implica una afectación a la validez de los resultados”, indicó en un comunicado.

Mediante Conteo Rápido, el instituto nacional aportará resultados de los comicios a la gubernatura esta misma noche, tras la jornada electoral, añadió el texto.