Luego de que en días pasados se organizó en Twitter el espacio “Todos somos Loret”, en solidaridad con Carlos Loret de Mola porque el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los supuestos ingresos del periodista, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, señaló “ciber acarreo”.

En la conferencia mañanera de este miércoles de López Obrador en Palacio Nacional, García Vilchis indicó que en el espacio de Twitter, que congregó a más de 60 mil usuarios, “se usan cuentas robots para distorsionar la conversación real de las redes y sembrar odio y desinformación”.

Ante la tendencia #TodosSomosLoret que se posicionó en Twitter, la encargada de la sección refirió que el usuario Marco Antonio Bonilla Becerra documentó quiénes estaban conectados.

“Son loables las reuniones sociales para compartir objetivos en común, sin embargo hay algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas y granjas del extranjero”, dijo García Vilchis al hacer referencia a la exposición del usuario Marco Antonio Bonilla Becerra.

Agregó que participantes del espacio “Todos somos Loret” fueron invitados desde cuentas del extranjero.

“Más allá de los debates, estos datos podrían ser públicos si los expusiera Twitter, así se podría confirmar o desmentir este análisis”, agregó García Vilchis al exponer un video de Loret de Mola que habla de la red social.

Al señalar a medios que supuestamente publicaron información falsa sobre la vacuna mexicana Patria contra Covid-19, la encargada de “las mentiras de la semana” expresó: “La mejor vacuna contra la mentira es informarse y contrastar los datos”.

En su sección, García Vilchis añadió que “uno de los objetivos principales de la Cuarta Transformación de la vida pública de México es acabar con la corrupción, la complicidad, el amiguismo; es por ello que todo se transparenta, desde los sueldos con funcionarios hasta los contratos con empresas privadas”.

“Hoy todo es transparente, como antes no sucedía”, dijo.

AMLO no descarta bots en space de Twitter “Todos somos Loret”: “Se me cae la cara de vergüenza”

Luego de que el viernes pasado usuarios de Twitter organizaron un “mitin digital” denominado “Todos Somos Loret”, en apoyo a Carlos Loret de Mola porque el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los supuestos ingresos del periodista, el titular del Ejecutivo no descartó “bots”.

En su conferencia mañanera de este 14 de febrero, López Obrador celebró que tuiteros hayan organizado el espacio en la red social, pero no descartó la compra de “bots” en el apoyo al columnista de EL UNIVERSAL.

“Yo hasta celebro, la verdad. Me dio gusto de que echaron a andar un mensaje, promovieron un mensaje para que todos pusieran algo así como ‘Yo soy Loret, todos somos Loret’. ¡Imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza.

“Afortunadamente no fueron muchos, porque hay unos, pues muy vivillos que ahí andan todavía ensarapados, pero otros que ya sabemos, desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarlos, son conservadores, lo importante es que ahora ya se están quitando la máscara”, expresó López Obrador.

“El asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales, pero aun así celebro que son pocos los que son como Loret porque somos millones de mexicanos y no fueron millones”, añadió.

El Presidente acusó que los expresidente Felipe Calderón y Vicente Fox participaron en el foro “Todos somos Loret”.

Dijo que el escritor Héctor Aguilar Camín y el historiador Enrique Krauze, “ellos son Loret”. Es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y político, señaló.

Aclaró López Obrador que no desprecia al conservadurismo en México, que tiene mucha fuerza en México y el mundo.