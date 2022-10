México, 5 de octubre 2022.- A petición de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, emitió alerta migratoria contra el exgobernador de Francisco Javier García Cabeza de Vaca , quien recién dejó el cargo. En un comunicado dice que “Dichas medidas están relacionadas una orden de aprehensión en su contra por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada“.

De esta manera, se vigilarán los movimientos de ingreso y salida en territorio nacional del exmandatario panista.

En agosto pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la orden de aprehensión que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En sentencia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá estableció que “se declara la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la FGR, así como de la orden de aprehensión expedida en la causa penal en contra del titular del poder ejecutivo del estado de Tamaulipas”.

García Cabeza de Vaca dejó de ser gobernador de Tamaulipas el pasado 01 de octubre cuando fue relevado en el cargo por el morenista Américo Villarreal.

En su mensaje de despedida, agradeció al pueblo de Tamaulipas por haberle brindado su confianza, “jamás me doblé, jamás me vendí; hoy queda claro que Tamaulipas es un ejemplo nacional”, expresó.

Desde que Villareal Anaya ganó la gubernatura, se ha dado un “enfrentamiento” con García Cabeza de Vaca quien solicitó que se anulara la elección por la supuesta participación del crimen organizado.

En su momento, Américo Villarreal también informó que García Cabeza de Vaca se reunió con un juez para liberar ocho órdenes de aprehensión contra él y su equipo cercano.

Apenas hace unso días versiones en redes apuntaban a que el exgoberndor había salido del país, a Texas; el respondió que se encontraba en su rancho.

Luego que el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, emitió alerta migratoria a nombre del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR), el exmandatario señaló que al Gobierno le urgen distractores.

“Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, señaló en su cuenta de Twitter.

