El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la 4T ya no se permite la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ni tampoco se conceden favores a la familia.

Incluso, dijo que hoy que a diferencia de otras administraciones, se investigan denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de corrupción.

En ese sentido, reiteró que no caerán en el juego ni serán rehenes de sus adversarios, quienes quisieran que se mantuvieran las mismas prácticas del pasado. Quisieran que nosotros fuésemos iguales para así tener más argumentos y atacarnos, debilitarnos, pero no, por ahí no, dijo.

Después, leyó un memorando que mandó a los servidores públicos en 2019.

No permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del viejo régimen, todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no robar, no traicionar la confianza de los mexicanos, en consecuencia le reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en beneficio ah o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermanas, primos, tíos, cuñados, no eras, con cuñas y demás miembros de mi familia cercana o distante, leyó.

Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, nada de nada. Sólo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad la esfera del derecho penal, amplió.

Respecto a la nota diplomática que se mandó a Estados Unidos para que explique el financiamientos a grupos opositores, como el caos de Mexicanos contra la Corrupción.

Voy a estar atento de la respuesta de Estados Unidos. Y voy a exigir que se suspenda ese financiamiento de grupos políticos que están en contra de nosotros, reiteró.

