En México no se ha determinado mezclar dosis de vacunas contra covid-19, aseguró Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisible, luego de que autoridades en China aseguraron que se analiza combinarlas para elevar su efectividad.

“Hemos leído sobre la combinación. Hasta el momento México no ha considerado hacer esta combinación de dosis dado a que se mantiene las dosis programadas para la aplicación de la segunda dosis. En algún momento no sé si se tomará la consideración en este momento nos mantenemos en la postura de qué si se aplicó la dosis de un biológico es la misma que se te aplicará en la segunda dosis”, abundó.

La funcionaria no respondió sobre la determinación de los Centros para el Control de Enfermedades de China, de evaluar mezclar varias vacunas luego de reconocer que la eficacia de sus biológicos no son los óptimos, oscilan entre el 50 y el 79 por ciento, inferior a las de Pfizer, del 95 por ciento, y Moderna, del 94 por ciento, aunque no necesitan las estrictas condiciones de frío de estas.

Fuente: Milenio