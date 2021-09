Una vasija estilo Chocholá grabada con un texto jeroglífico, la cual data de finales del periodo Clásico Temprano al Clásico Tardio, atribuido a la zona de Oxkintok, región que se ha propuesto como el área de producción de este estilo de piezas, fue hallada en obras del Tren Maya.

Se trata de un tipo de vasijas con amplia presencia en el norte de Yucatán, pero cuya mayoría registrada procede de colecciones privadas como producto del saqueo y el comercio ilícito, sin que se conozca el contexto cultural arqueológico de procedencia, de ahí la relevancia de esta pieza recuperada como parte de una investigación.

Las vasijas Chocholá se caracterizan por presentar texto jeroglífico, aunque pueden o no presentar escenas iconográficas. Por lo general, la escritura en aquellas que sí lo llevan trata de una Secuencia Primaria Estándar o frase dedicatoria, la cual describe al objeto, menciona al propietario (en algunas ocasiones son colocados los títulos que ostentaba), y el posible contenido.

El estilo de vasijas Chocholá fue nombrado así por el arqueólogo y epigrafista estadunidense Michel D. Coe, en su libro The maya scribe and his world, debido a que la mayoría de las piezas presentadas en dicho catálogo habían sido adquiridas en la zona de Chocholá, por parte de los coleccionistas, desde entonces se le ha denominado de tal forma.

Fuente: Milenio