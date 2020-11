El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que durante la pandemia se ha exacerbado “la violencia intrafamiliar, el machismo, el racismo y la discriminación”.

Por ello dijo que será trascendente la labor de jueces y de “los órganos políticos, los poderes legislativos y ejecutivos” para combatir estas situaciones que afectan a “los olvidados de México”.

“No podremos ser un país libre mientras haya gente que no tenga lo indispensable para vivir; no podemos ser una nación libre mientras las mujeres sean discriminadas y no haya igualdad y paridad de género… no podemos ser un país libre mientras haya feminicidios y violencia de género, no podremos ser una nación libre mientras se siga discriminando a los pueblos indígenas o se siga discriminando por el color de la piel”, aseveró.