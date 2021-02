El plan de vacunación en contra del covid-19 va en su curso, una vez que este martes se reanudaron los envíos de la farmacéutica Pfizer BioNtech, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

El funcionario encabezó la recepción del cargamento de 491 mil 400 vacunas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde explicó que el biológico será para la segunda dosis que hace falta a personal médico.

“El programa de vacunación, el plan de vacunación que se ha anunciado, pues entonces, va a seguir su curso y, como ya dije, los trabajadores de la salud que tenían la preocupación de su segunda dosis, ya no deben de estar preocupados, porque ahora llegó este medio millón y el próximo martes llegará otro tanto, suerte que estamos en el camino correcto”, aseguró el canciller.

El titular de la SRE agregó que una vez que Pfizer concluyó los trabajos de ampliación de la planta en donde produce el antígeno, se reanudó el contrato que colocó a México como uno de los primeros países en recibir la cura contra el covid-19.

“Qué bueno que se hicieron contratos como este en el mes de octubre, porque, si no, no tendríamos ahorita esta vacuna y México no habría sido el primer país de América Latina que recibió vacunas, el 23 de diciembre”, agregó Ebrard.