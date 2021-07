El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez encabezará el Programa Integral para Aguililla, Michoacán.

En la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que este Programa tiene el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad en el municipio michoacano, así como ampliar los programas sociales de su gobierno.

“Que de inmediato se instrumente un Programa de Bienestar Integral en Aguililla, la licenciada Rosa Isela Rodríguez secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ella tiene ya esta instrucción. Hoy se reúnen representantes varias secretarías del gobierno federal para la elaboración del plan, nos están pidiendo por ejemplo en Aguililla, que me dio mucho gusto, que se construya un Banco del Bienestar, ya está autorizado”, anunció.

AMLO celebra que habitantes de Aguililla acepten dialogar

López Obrador celebró que los habitantes de Aguililla estén aceptando dialogar y buscar opciones alternativas.

“Se van a reforzar los programas sociales, la atención a jóvenes, becas, el apoyo como lo vengo explicando a los adultos mayores, el apoyo para productores, no sólo en Aguililla sino en toda la región, es un programa integral. Se va a reforzar todo el Plan de Bienestar porque tengo la satisfacción de poder decir que no hay un municipio en el país de los cerca de 2 mil 500 municipios que no tenga un Programa de Bienestar”, indicó.

El jefe del ejecutivo dijo que los elementos militares en Aguililla tienen la instrucción “de no responder, no caer en provocaciones, y se está hablando con la gente, y nos están haciendo caso”.