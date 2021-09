Ciudad de México, 6 Septiembre.- AMResorts L.P. una empresa de Apple Leisure Group, informó que el 100 por ciento de los hoteles que operan bajo las marcas de AMR™️ Collection en México, han acreditado y obtenido la certificación Punto Limpio de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), con el objetivo de reforzar sus buenas prácticas de higiene, y asegurar aún más la salud de sus huéspedes y colaboradores.

Un comunicado de la firma añadió que los 30 hoteles en México recibieron un total de 299 certificados Punto Limpio, en diferentes unidades de negocio, entre las que están: Habitaciones, restaurantes, cafeterías, bares, spa´s, gimnasios, salones, centros de negocio, albercas, entre otras áreas públicas y de entretenimiento.

Añadió que el sello de calidad Punto Limpio V2020 de la Sectur, está avalado por la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno mexicano, y es implementado a través de una metodología aplicada por consultores especializados y registrados que evalúan rubros como:

La formación de Gestores, Calidad Higiénica, Buenas Prácticas por Unidad de Negocio, Aseguramiento de Calidad, Asesoría y Validación, que ayudan a optimizar la operación de restaurantes, hoteles, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, operadoras de buceo, centros de ocio y entretenimiento, entre otras micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico de México.

“De acuerdo con los lineamientos del programa Punto Limpio, cada hotel puede certificar hasta un máximo de 12 unidades de negocio, por lo que AMR Collection acreditó y certificó al máximo posible cada uno de los hoteles ubicados en los principales destinos turísticos de los estados de Quintana Roo, Jalisco, Baja California Sur y Guerrero”, señaló Gabriel Felip, Group President AMR Collection Global Operations.

El Presidente del Grupo para AMR Collection®️ Américas & Global Comercial, Gonzalo del Peón, afirmó: “Hemos trabajado intensamente en perfeccionar nuestros procesos de seguridad y salud que están implementados en todos nuestros hoteles, por lo que la certificación Punto Limpio representa una vez más nuestro compromiso con la seguridad y salud de nuestros huéspedes, colaboradores y comunidad.

“Es importante reiterar que cada uno de los procesos que implementamos están siendo avalados y certificados por terceros calificados a nivel nacional e internacional, y por organismos gubernamentales nacionales, para seguir otorgando servicios de calidad que den confianza a nuestros huéspedes”, añadió Del Peón.

La certificación Punto Limpio se suma al programa de calidad, seguridad e higiene de 360 grados denominado CleanComplete Verification™️ de AMR Collection, centrado en proporcionar seguridad y confianza a sus huéspedes durante sus vacaciones, así como a los protocolos Prevention of the Spread of Infection (POSI) de Cristal y el POSI-check consideradas como las más innovadoras y más recientes prácticas disponibles en la industria diseñadas por Cristal International Standards.

De manera mensual, Intertek Cristal, una empresa especializada en el sector de viajes y hospitalidad en la gestión de riesgos de salud, seguridad y calidad, evalúa y da fe de que cada uno de los procedimientos es realizado de acuerdo con las normas, en cada uno de los hoteles de AMR Collection.

Todas las propiedades de las marcas de AMR Collection también han adoptado la Certificación FoodCheck de Cristal, que cumple con las prácticas de seguridad alimentaria certificadas y auditadas, basadas en el punto de control Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), un sistema reconocido internacionalmente para reducir el riesgo de higiene en los alimentos. (Infoqroo)