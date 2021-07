Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su Gobierno existe un compromiso firme con la completa libertad de expresión: “La crítica es consustancial a la democracia, lo otro, el no hablar, es dictadura. Entonces, (hay) completa libertad de expresión, de manifestación de las ideas, democracia es garantizar el derecho a disentir”, indicó.

El presidente también se refirió a las “tentaciones del dinero” que existen cuando las personas llegan a ocupar un cargo público: “¿Qué es lo que suele pasar cuando no hay principios?, Alguien ocupa un cargo y se marea, se suben aun ladrillo y se marean, se olvidan que somos servidores públicos. Y si no hay principios, no se resisten a las tentaciones del dinero,” señaló López Obrador.

El mandatario indicó que “hay veces que se trata de gente excepcional, que ha venido luchando durante tanto tiempo y claudican. Y esto lo precipita el poder, entendido no como la posibilidad de servir sino como prepotencia, superioridad, entonces es un proceso”, señaló, además aseguró que en estos caos los periodistas y los medios de información “ayudan mucho.”

Gobierno garantiza el derecho a la información: AMLO

Andrés Manuel López Obrador volvió a mencionar la existencia de campañas mediáticas en contra de su administración: “No solo es que se garantice siempre el derecho de réplica y que haya debate (en la prensa), porque antes lo que había eran campañas, y las hay, de linchamiento de los medios. Necesitamos opositores, es necesaria la oposición, pero no a quienes trafican con la libertad de expresión. Usan la libertad de expresión para negociar, eso es un periodismo mafioso, pero la crítica es importante y la transparencia es una regla de oro”, sentenció.

De acuerdo con el presidente su Gobierno garantiza el derecho a la información: “Nosotros garantizamos el derecho del pueblo a la información, y no lo que se dice aquí (en “La Mañanera”) es la verdad absoluta e irrefutable, hay muchas formas de hacerse de información para tener un criterio sobre lo que sucede y ser independientes, pero esto también son las formas en las que nosotros explicamos las cosas. Porque la propaganda aturde, confunde,” concluyó.