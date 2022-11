Tras la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México este 13 de noviembre, integrantes de la oposición culparon a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de querer frenar la marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos, la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala.

El pasado 12 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la ex candidata independiente a la presidencia de México acusó a la mandataria capitalina de “inventar” la contingencia ambiental por temor a la manifestación contra la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la publicación, la legisladora del blanquiazul calificó la activación de la contingencia como un “acto de provocación” en contra de los ciudadanos que saldrán a marchar este domingo.

Si es cierto que @Claudiashein ha inventado contingencia ambiental para mañana domingo día de la marcha #ElINENoSeToca

Es un acto de provocación. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 13, 2022

“Si es cierto que Claudia Sheinbaum ha inventado contingencia ambiental para mañana domingo día de la marcha #ElINENoSeToca Es un acto de provocación”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios le dieron la razón a la diputada de Acción Nacional al asegurar que no era necesaria la activación de la contingencia ambiental en la capital del país.

“¿Hay un número exacto de niveles de contaminación para declararla? Ahí se podrá ver si se la sacaron de la manga o si había tal contingencia. Aún así, deberían de no haberlo hecho por la marcha. Además, si hubiera béisbol se hubieran hecho patos”, “No entiendo, en otras ocasiones ha habido más de seis estaciones de monitoreo con calidad mala y no activan el plan de contingencia; hoy solo tres estaciones de la CDMX con calidad mala la activan. Eso es plan con maña o miedo” y “Aún así, no dejaremos de ir”, fueron algunas de las respuestas.

El #HoyNoCircula por Contingencia Ambiental Fase I en la #ZMVM para el domingo 13 de noviembre de 2022, es para los 🚙:

✅Holograma 00 y 0 con terminación 7 y 8

✅Holograma 1 con terminación 0, 2, 4, 6 y 8

✅Holograma 2, todos

Ver https://t.co/3TDD4QMfjR pic.twitter.com/yo68NnM1sE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 13, 2022

Y es que la tarde del sábado 12 de noviembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se activó la Fase 1 de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México por altas concentraciones de ozono.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que la contingencia se activó debido a que a las 15:00 horas se registró una concentración máxima de ozono de 155 ppb en la estación de monitoreo de la alcaldía Coyoacán.

Por ello, este domingo 13 de noviembre no circularán los autos con holograma 1 y terminación de placa “par”, 0, 2, 4, 6 y 8; la medida también aplica para todos los holograma 2 y holograma “0″ y doble “0″ engomado rosa, y terminación 7 y 8.

Contingencia ambiental en la CDMX JUSTO el día de la marcha. Nomás digan que le tienen miedo a la gente pensante unida y sanseacabó. — Chumel Torres (@ChumelTorres) November 13, 2022

En este contexto, y al igual que Margarita Zavala, varios integrantes de la oposición han puesto en duda la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental para la Zona Metropolitana.

Tal fue el caso de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, quien en su red social escribió: “Increíble que Claudia Sheinbaum quiera inventar contingencia ambiental y restringir el libre tránsito para inhibir la marcha de mañana. Se nota su desesperación #YoSiVoyALaMarcha”.

Mientras que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa calificó como un “descaro” la activación de la Fase 1; en su publicación, ironizó en que si “hay mal ambiente”, pero para la mandataria capitalina.