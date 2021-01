CIUDAD DE MÉXICO, 1 de enero.— Félix Salgado Macedonio, quien fue designado candidato de Morena al gobierno de Guerrero, buscará ese cargo por tercera ocasión en su carrera política de más de tres años que ha estado en medio de escándalos de todo tipo, incluyendo abusos sexuales y su presunta relación con grupos del narcotráfico.

En contraste, siendo senador, en 1997 lanzó públicamente la primera acusación de narcotráfico en contra del entonces gobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid.

Su nominación fue criticada por diversos actores políticos.

Por ejemplo, el diputado local en San Luis Potosí, Pedro Carrizales, “El Mijis”, dijo que si las acusaciones en contra de Salgado Macedonio son verídicas “no solo en MORENA, sino como país estaríamos retrocediendo en busca de los derechos de las mujeres”.

Sin embargo, en Morena a Salgado Macedonio, quien ya fue presidente municipal de Acapulco con el PRD, con una gestión desastroza, se le considera “un luchador en favor de la democracia”.

“En #Guerrero, la gente escogió a @FelixSalMac por su larga lucha a favor de la democracia en México. Es un hombre consciente de las condiciones de pobreza y marginación que aquejan al estado”, dijo el presidente de Morena, Mario Delgado, en sus redes sociales.

Político escandaloso

Desde el 28 de diciembre de 2016, la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, hay una investigación contra Salgado Macedonio por violación agravada y despido injustificado.

La víctima denunció al político en 2014, cuando era dueño y director del periódico La Jornada Guerrero (2009-2017), en Acapulco y ella estaba en una plaza comercial pidiendo donativos para una fundación de ayuda a animales callejeros y la apoyó con alimento y le ofreció empleo. Dos años después la violentó.

Nada sucedió con la investigación pese a que la víctima ratificó su denuncia el 2 de enero de 2017, presentando fotografías de los golpes que supuestamente le propinó Salgado Macedonio y estudios médicos que confirmaban el contagio de una enfermedad de transmisión sexual de la que culpa al político.

“Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: ‘Oye, hay que fortalecer aquí porque andas bajo’, la fama es mala, muy mala: mujeriego, parrandero, jugador, borracho. Todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, todo lo que digan de mí es cierto”, ha dicho sobre sí mismo.

El 2 de septiembre de 2000, Salgado Macedonio fue captado bajo los influjos del alcohol, intentando agredir a un policía. Era diputado federal por el PRD, cargo al que llegó por la vía plurinominal.

Después, compuso la “Cumbia del Peje” y hasta grabó su primer disco y la compañía disquera Titanio Records hasta le entregó su primer disco de platino.

En 2001 protagonizó la película autobiográfica “Guerrero”, del director Benjamín Escamilla, que narra la historia política y social del estado, la cual contó trepado en su motocicleta.

¿De dónde salió Félix Salgado?

Nació en la localidad Las Querendas, en el municipio de Pungarabato, Guerrero, el 14 de enero de 1957. Tiene 63 años de edad.

De profesión ingeniero, entró en la política en 1987 cuando formó parte de la Corriente Democrática formada por expriistas y militantes de partidos de izquierda ya desaparecidos que después formaron el Frente Democrático Nacional (FDN) y fue postulado como diputado federal, pero perdió.

De este movimiento nació, en 1989 el Partido de la Revolución Democrática y ese año se incorporó como fundador al Consejo Político Nacional. En 1992 fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Guerrero y en 1993 fue candidato a gobernador de Guerrero por primera vez, pero perdió ante el priista Rubén Figueroa Alcocer.

En 1994 es electo senador por Guerrero hasta 1997.

Siendo senador, fue el primero que lanzó desde la tribuna una acusación pública de narcotrtáfico en contra del entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien está preso desde 2001 y recientemente le concedieron la posibilidad de purgar su condena en su casa.

De 2000 a 2003 Salgado Macedonio fue diputado federal en la LVIII Legislatura. En 2005 ganó las elecciones a la alcaldía de Acapulco por el PRD, terminando su gestión en 2008.

Reapareció en 2014 cuando renunció al PRD y se alejó de la política hasta 2018 cuando se unió a Morena. En 2017 ganó la encuesta para la candidatura a la senaduría en fórmula con Nestora Salgado rumbo a 2018, ganando la elección.

El 30 de diciembre lo nombran candidato de Morena a gobernador de Guerrero, por tercera ocasión en su carrera política.- Con información de Proceso