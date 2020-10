El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo que se busca es entregar los apoyos de manera directa a los beneficiarios de los fideicomisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió esta mañana la eliminación de más de 100 fideicomisos y fondos porque aseguró que lo que se busca es entregar los apoyos de manera directa a beneficiarios -como cineastas, artistas, deportistas de alto rendimiento– y evitar que haya “aviadores”.

En su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos fideicomisos estaban “fuera de control” y que no había transparencia en su entrega.

“Decirles a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desparezca que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios. Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento, ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas. Los fondos o fideicomisos que tiene que ver con investigadores lo que manejaba o se le atribuía al Conacyt, porque eran fondos y fideicomisos totalmente autónomos, sin control.

“Los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos, los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas lo mismo. Solo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa”.

“Los cineastas lo mismo, claro que vamos a seguir apoyándoles, pero queremos ver porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos, y eran o son más de 100 fideicomisos de todo tipo, que estaban fuera de control competentemente”.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que se busca que los apoyos lleguen de manera directa a los beneficiarios y no se queden en manos de intermediarios, pues señaló que los que reciben estos apoyos son mayores de edad que no requieren tutela y que otros les administren estos recursos.

“(Se busca) que no se queden los apoyos en manos de intermediarios, a partir de que un investigador, un deportista de alto rendimiento, un escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela y que no le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado. Es entrega directa y con independencia completa, absoluta, pero queremos hacer la revisión, eso es todo”.

“Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya “aviadores”, así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte, tan nos importa el deporte, la cultura, la ciencia que no queremos que haya corrupción”, agregó.