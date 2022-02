Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó borrar tweets por no respetar la veda electoral por la Revocación de Mandato, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que los va eliminar, pero que van a usar sus instrumentos jurídicos para reclamar la decisión, pero que seguirá informando sobre la consulta.

“Vamos a seguir informando es obligación nuestra seguir informando, claro cuidando las formas y lo que se establece, pero es muy importante que el Instituto Nacional Electoral informe y llame a la población, es su obligación constitucional…están más preocupados por andar bajando tuit que por hacer una promoción de la democracia participativa”.

Tras la instalación del agua en la alcaldía de Magdalena Contreras, Sheinbaum comentó que uno de los tweets que le ordenaron bajar este jueves hablaba sobre la inversión del agua en Iztapalapa, y el otro decía: “Los invito a participar en eso que me prohíben hablar”.

No obstante, el primero que le han ordenado bajar fue sobre el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con los gobernadores de Morena, esto por medio de un desplegado.

“El primer tweet, nosotros estamos considerando y ahí estamos interponiendo todos los recursos que se requieran y en este caso los vamos a evaluar con la Consejería Jurídica si los vamos a bajar, los vamos a bajar pero vamos a interponer no se llama controversia, las medidas jurídicas, porque no estamos de acuerdo”.

Agregó: “(…) (El otro) de la inversión de Iztapalapa en agua y el otro…ah, ese está muy divertido, muy bueno, si vamos a reclamar, vamos a usar todos nuestros instrumentos jurídicos este que puse sobre “Los invito a participar en eso que me prohíben hablar”. Vamos a subir otro similar el día de hoy porque no dice nada, se sintieron muy agraviados, entonces ahora vamos a subir “Los invito a participar en eso que me prohíben hablar y me obligan a subir Tweets”.

“No hay árbitro”, dice Sheinbaum

Tras la resolución del INE, la Jefa de Gobierno aseguró que no hay árbitro electoral sino que están de un lado, y ese es el principal problema de algunos de los consejeros electorales.

“Obligan que callemos (sobre la revocación), pero ellos no cumplen su función constitucional, ellos deberían estar preocupados por cumplir su función que en primer lugar es ser árbitros y en segundo lugar es promover la participación ciudadana”.