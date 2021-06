El confinamiento cambió los hábitos de compra de los consumidores y también la lista de sus marcas preferidas. Este año, en el ranking de las Marcas Más Elegidas por los mexicanos según el Brand Foot Print México 2021 las vencedoras fueron Coca-Cola, Bimbo y Lala.

Aunque los tres primeros lugares permanecieron sin cambios, a la lista de las 20 más elegidas lograron colarse nuevos nombres, como Red Cola, que del puesto 30 pasó al 17 y fue la que mayor crecimiento reportó en el año de la pandemia. Además, las galletas Marías pasaron del puesto 22 al 14; Pétalo estaba en el lugar 38 y actualmente en el 16; el jabón Roma saltó del lugar 31 al 20; Del Fuerte del 41 al 13; Pinol del 36 al 26 y Cloralex se colocó en el top ten, actualmente ocupa el octavo lugar, cuando hace un año estaba en el 13.

Se trata de marcas enfocadas a la alimentación, actividad que se vio fuertemente modificada con el confinamiento, pues la gente comenzó a cocinar más en casa en lugar de salir al restaurante, en tanto, los productos de la limpieza ganaron popularidad ante la necesidad de desinfección frente al virus, mencionó Fabián Ghirardelly, Country Manager de la División Worldpanel de Kantar México..

El ranking de las marcas más elegidas se hace con base en Consumer Reach Points (CRPs), que miden la fortaleza de una marca en términos de la cantidad de veces que los compradores las eligen; es decir, considera el número de hogares en el país; el porcentaje de hogares adquiriendo la marca y las interacciones con ella durante todo el año.

Según el especialista, los mexicanos reaccionaron diferente a la pandemia, pues los viajes al punto de venta en nuestro país crecieron dos por ciento el año pasado, contra una reducción de ocho por ciento en Latinoamérica y de -2% a nivel mundial.

El ejecutivo expuso que esto se debió a que las medidas de restricción de la movilidad fueron diferentes, además, gran parte de la población tuvo que seguir trabajando fuera del hogar.

El tipo de restricción en México, fue mucho menor, no como en otros países que tuvieron periodos de restricciones muy agresivos y punitivos, había multa si salías, eso no pasó en el caso de México. También tiene que ver con el empleo formal. La base de la pirámide no tuvo la posibilidad de estar encerrado en casa”.