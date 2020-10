Tamaulipas.- Ordaima, José, Marta y Luis. Son solo cuatro nombres de los 10 mil cubanos varados en México a la espera de asilo en Estados Unidos. Sus vidas esconden dolor, miedo, violaciones, asaltos; un mar de horrores fronterizos que quieren dejar atrás si un nuevo presidente norteamericano se lo permite.

Ordaima lleva más de un año atrapada en uno de los puntos más peligrosos de México, la frontera tamaulipeca, a la espera de que un tribunal estadounidense le permita acceder de manera legal al país. Mientras, se las apaña como puede, trabajando como dependienta en tiendas o prestando servicio en una óptica.

Desde que salió de Cuba en julio de 2019, la doctora sufrió dos violaciones, una en el camino y otra en México.

“La primera vez fuimos a las autoridades y no hubo respuesta. La respuesta fue tomarte una declaración y nada más. Y la segunda ya para qué”, rememora con los ojos humedecidos.

Según la Universidad de Siracusa, hay casi 68 mil migrantes que esperan entrar desde México a Estados Unidos, 10 mil de ellos son cubanos, bajo el programa estadounidense “Remain in Mexico” (Permanecer en México), que obliga a los desplazados a esperar resoluciones de sus casos de asilo fuera de las fronteras del país.

Pese a todo lo vivido, la ginecóloga cree que tomó la “decisión correcta” al abandonar Cuba, un lugar en el que no tenía voz propia y padecía “el síndrome de la indefensión”.

“De Cuba me llevó a salir la situación política actual que vive el país en estos momentos y que ya se ha perpetuado en el tiempo”, confirma también su compatriota y colega Luis Yankel Sosa, doctor que salió de su país, como todos, de una manera irregular pese a que el Gobierno socialista lo retuvo hasta dos veces en el aeropuerto.

Luis finalmente llegó en avión a Nicaragua, desde donde subió por carretera a México vía Honduras y Guatemala, en un trayecto en el que “no existe respeto por las personas ni por la vida ajena, los valores de que todos somos iguales no existen”.

“El viaje lo hice solo, no pagué coyote, no pagué guía. Simplemente me estuve guiando por Google Maps y logré llegar hasta México. Sí, tuve que caminar muchísimo y pasar por campos de marihuana, esconderme… La vida de toda persona que busca libertad”, rememora.