El comunicado de la Presidencia de México en respuesta a la solicitud del Parlamento Europeo para que las autoridades garanticen un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos, “es en su totalidad irrespetuoso”, afirma el eurodiputado Jordi Cañas, del Grupo Renew Europe.

“Lo que hemos hecho es con la mejor de las intenciones, que es intentar enviar un mensaje de apoyo a los periodistas mexicanos”, dice a el miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México.

“Queremos decirles que, el Parlamento Europeo, es decir más de 400 millones de personas representadas, no mayoritariamente, prácticamente unánimemente, trasmiten su solidaridad y apoyo; que les tenemos presentes y que sabemos que una democracia requiere de medios de comunicación, periodistas, que pueden ejercer su trabajo en libertad”.

En conversación con este diario, sostiene que el motivo de fondo, del debate y la resolución, fue la petición reiterada hecha por periodistas y defensores durante las visitas realizadas por eurodiputados a México, particularmente en el último semestre.

Explica que en distintos encuentros, insistieron en que se escuche su reclamo, se haga pública la situación que están viviendo, no solo por los asesinatos y la violencia, sino por la completa impunidad y el ataque continuo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“En vistas y encuentros con periodistas me dicen que en México se asesinan periodistas porque se puede y es impune. Pero eso es una cosa y otra es que tengas un gobierno que en vez de ponerse de tu lado, te señale. La democracia sin periodistas y sin prensa libre, no es democracia”.

“¡Se equivoca de enemigo, Señor López Obrador!, los enemigos no somos los miembros del Parlamento Europeo, ni Europa, los enemigos de la democracia son aquellos que amenazan a los periodistas, los asesinan, los coaccionan y permiten la impunidad”.

Los eurodiputados, apunta, consideran a México un amigo, socio estratégico y clave en las relaciones con Latinoamérica, pero también reconocen que entre los amigos deben decirse la verdad.

La resolución, continúa, no fue promovida por el gobierno de un país de la Unión, ni por un partido político. La evidencia es el apoyo abrumador que recibió, 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. “Resultado histórico”, resalta.

“Hay 607 borregos en el Parlamento Europeo según López Obrador, esos 607 borregos representan al noventa y mucho por ciento de los ciudadanos europeos, que no creo que tengan algún problema con México”.

Afirma que de todo lo sucedido, lo peor han sido las consideraciones de López Obrador, no hacia los eurodiputados, sino lo que significa en un contexto de amigos en el que se dicen las cosas respetuosamente.

“Es una resolución que tiene elementos fácticos, cosas que pasan y recomendaciones sinceras y constructivas, no hay critica, solo expone que existe un comportamiento del gobierno mexicano que tiene que ser corregido y que es absolutamente reprobable entre todos sus amigos, pero en ningún momento se falta al respeto”.

“Sin embargo, la respuesta, un comunicado escrito que López Obrador reconoce contribuyó a redactar, pone calificaciones que sinceramente creo son muy injustas (…) insultos sistemáticos. Es un comunicado que no parece redactado en un avión, sino en una barra de mar”.

El también miembro de la de Delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, señala que el respeto no es solo lo que López Obrador considera, sino que tiene dos direcciones.

“Si de algo carece (AMLO) es de respeto, no a los eurodiputados, sino hacia el periodismo, porque no conozco ningún Presidente, ningún Primer Ministro que cada semana tenga un programa específico sobre los periodistas, de quién miente y quién no. ¿Pero a quién miente? Aquí el único que dice la verdad es él, todos los demás, periodistas, defensores, miembros de la sociedad civil mienten, menos él”.

“Cuando uno pone sistemáticamente en la picota a periodistas, se les desprestigia, en un contexto de violencia contra de ellos, cómo puede ignorar que eso contribuye”.

Los eurodiputados, subraya, no deben medir sus palabras en un contexto en el que los periodistas mexicanos sufren una violencia estructural y el gobierno contribuye a eso señalándolos como mentirosos, manipuladores y vendidos.

“Los populistas, y AMLO es un populista, lo que hacen siempre es considerar al que tiene una opinión diferente un enemigo”.

El eurodiputado nacido en Barcelona también desecha las acusaciones de algunos simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación de que detrás de la resolución hay intereses de empresas energéticas españolas y presión en respuesta a la reforma energética.

“¿Qué tiene que ver Iberdrola en esto? ¿607 eurodiputados están con Iberdrola? Aquí votaron de izquierda, de extrema izquierda, de centro, centro derecho, la derecha”.

“Lo que debería hacer López Obrador es hablar con los periodistas en lugar de amenazados y dejar de intentar ponerle el ventilador del descrédito”.

Sobre el envío de armas de Europa a Ucrania, dijo: “¿Un país soberano no puede ser invadido por un país amigo de López Obrador? Si a López Obrador le gustan las personas que invaden países, al Parlamento Europeo no”.

“López Obrador no entiende la democracia, porque le resolución que impulsó la venta de armas a un país atacado unilateralmente por otro tuvo un respaldo también unánime”.

Por su parte, el eurodiputado del Grupo de los Socialistas, Javi López, resalta que cada año el PE debate y aprueba 36 resoluciones similares, de urgencia sobre casos de violaciones de derechos humanos.

“La resolución manda el mensaje de que a esta cámara le preocupa esta situación y de que se debe tomar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad de periodistas y defensores”, dice a este diario.

A pregunta expresa sobre el comunicado de la Presidencia: “México y la UE son socios estratégicos cuyas relaciones se basan en una intensa vinculación histórica y trabajo conjunto durante décadas, en intereses compartidos, valores y objetivos comunes de lealtad y confianza mutua. Así ha sido siempre, y así debiera continuar siendo para las autoridades mexicanas”.

En tanto que la eurodiputada del Grupo de los Verdes-ALE, Diana Riba, dijo que el mensaje de Estrasburgo es claro, hay que destinar todos los esfuerzos a construir una política pública de protección integral que atienda la prevención, la protección, la investigación y la reparación de los daños. Afirma que el gobierno mexicano tendrá de su lado a la Eurocámara si sigue este camino.

Ante los dichos de la Presidencia contestó: “Esta resolución se basa en datos que da el mismo Ejecutivo mexicano y el panorama que dibujan es muy preocupante. Aun así, desde del Grupo no queremos contribuir a la tensión, sino a la cooperación. Hay que alimentar el diálogo en lugar de las polémicas”.

Propone a las instituciones mexicanas trabajar de forma constructiva y colaborativa para crear un espacio de seguridad tanto para los periodistas como los defensores.

“Los asesinatos y la impunidad existen y, por tanto, hay que sumar esfuerzos (…) Nadie puede permanecer impasible ante la gravedad de esta situación”.

Citando cifras de Gobernación, señala que desde diciembre de 2018 han sido asesinados 98 defensores y 54 periodistas, y la impunidad es de más del 90%.