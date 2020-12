Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz, contactó narcotraficantes cuando era Cónsul de México en Barcelona, España, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una investigación que es publicada este día por el diario El País.

Administración de Control de Drogas (DEA) y la policía catalana monitorizaron al ex mandatario de Veracruz cuando fue Cónsul entre 2015-2017. Fue así que los investigadores acreditaron contactos entre el dirigente, narcos y blanqueadores, según el texto Las amistades tóxicas de Fidel Herrera, firmado por Joaquín Gil en El País.

“Cuando Regina Martínez, reportera del semanario mexicano Proceso, yació muerta en 2012 en el baño de su casa, el entorno de esta periodista de investigación de 48 años reveló que indagaba una delicada historia de corrupción. Una presunta mina informativa cuya metralla apuntaba, entre otros, al exgobernador de Veracruz Fidel Herrera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, detalla Gil.

De acuerdo con el reporte, The Cartel Project, una investigación de Forbidden Stories, donde ha participado El País con más de 25 medios como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o OCCRP, “la fase de acumulación de pruebas arrancó después de que los Mossos d’Esquadra recibieran informes confidenciales que conectaban al político con los cárteles de la droga. Los investigadores quisieron entonces zambullirse en la vida del nuevo Cónsul”.

En el año 2013, Herrera apareció en la lista de Forbes de los políticos más corruptos de México. También en ese año fue señalado de haber recibido dinero para la campaña que lo llevó a gobernar en Veracruz.

El otro Luis de EPN: Vega Aguilar figura en casos de corrupción clave: Zafiro, Odebrecht, Fertinal

Gil señala que “el diagrama de tentáculos tóxicos de los Mossos también ligaba a Herrera con el narco mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz, presunto enlace en Europa del Cártel de los Zetas que fue arrestado en Madrid en 2016 por blanqueo y narcotráfico”.

“El nexo Herrera-Mono se fraguó, según los investigadores catalanes, a través de Humberto Moreira, expresidente del PRI detenido también en Madrid en 2016 por su conexión con los Zetas”, apunta el reportero.

“Los Mossos no pudieron convertir los indicios contra Herrera en una causa judicializada. No les dio tiempo. El priista renunció en enero de 2017 a su puesto como Cónsul de México en Barcelona. El detonante fue el estallido de un escándalo que le vinculaba con la compra de material sanitario y medicinas falsas para tratar el cáncer durante su etapa como gobernador del Estado de Veracruz (2004-2010)”, añade.

Por su parte, Estados Unidos también siguió los pasos de Herrera. Sin embargo, se desconoce si hoy todavía lo investiga, de acuerdo con el informe publicado en El País.

“Los Zetas llamaron a Herrera Zeta 1 porque dirigía Veracruz”, dijo Arturo Fontes, un exagente del FBI. “El exgobernador recibió millones de dólares a través de enlaces para que los cárteles operaran con impunidad”, agregó. Sus palabras son citadas por Joaquín Gil.