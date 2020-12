En un mensaje a la nación, en especial a los habitantes de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a que en las celebraciones navideñas se actué con responsabilidad para evitar contagios por Covid-19. Anuncia que no habrá medidas coercitivas, como toques de queda.

“Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos.

“Actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia de Covid-19 sigue dañando, causando estrago y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos.

“El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda, puede parecer utópico romántico, pero como siempre lo he dicho, y lo sustento: prohibido prohibir. Creo más en la libertad y el convencimiento que en la imposición, además me costa que el pueblo de México es responsable, educado”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseveró que mientras no se cuenta con una vacuna lo más eficaz es cuidarse cada uno.

En Palacio Nacional, el mandatario pidió que, si la población no tiene un motivo importante para salir a las calles, exhortó a la población a no salir, y si se sale, pidió acatar las medidas sanitarias.

El titular del Ejecutivo federal también pidió a la población a comunicarse por teléfono o por videollamadas para evitar las reuniones en casa.

“Dejemos los regalos a otros momentos, recuerda regala afecto, cariño, amor”.

En el décimo punto, el presidente López Obrador indicó que el gobierno va a ampliar el número camas, equipos y de personal de salud “para que a nadie la falte la atención medica y de calidad. Pero lo más importante s que no nos enfermemos. Es mejor prevenir que curar, es mejor prevenir que lamentar”.

Señaló que no habrá medidas coercitiva, por lo que pidió a la población asumir una responsabilidad de cuidarse uno mismo.

Aumento de hospitalizaciones en Valle de México

Las hospitalizaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México siguen en aumento y en un solo día incrementaron 127 camas ocupadas, cuando el 30 de noviembre había 5 mil 174 hospitalizados por Covid-19 en camas generales y de terapia intensiva; mientras que el 1 de diciembre se registraron 5 mil 301.

En la Ciudad de México, el crecimiento fue de 72 camas ocupadas; el 30 de noviembre había un registro de 3 mil 839 y para el 1 de diciembre, se reportaron 3 mil 911.

El número de personas confirmadas también ha incrementado; en un día crecieron 3 mil 999, pasando de 211 mil 007 personas confirmadas por Covid en el acumulado, a 215 mil 006 pacientes positivos.

En julio pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el límite de hospitalizaciones por Covid-19 para regresar al semáforo rojo era de 5 mil 127 camas ocupadas en la Zona Metropolitana del Valle de México y ya ha sido rebasado.

De acuerdo con Sheinbaum, este viernes presentará un plan general, que preparó el gobierno local en conjunto con el federal, para el incremento de la capacidad hospitalaria y diversas medidas que ayuden a disminuir esta cadena de contagios.