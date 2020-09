Tras el retiro de las fuerzas federales de los mecanismos de coordinación en materia de seguridad en Chihuahua, 14 gobernadores demandaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con el acuerdo de no politizar el tema.

Los mandatarios de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Nuevo León hicieron el llamado para que el tema de seguridad se saque de cualquier interés político, ya que con ello se fortalece a la delincuencia organizada y se debilita a la sociedad.

Los 10 mandatarios agrupados en la Alianza Federalista (Durango, Michoacán, Colima, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes) se reunieron ayer en la Ciudad de México en donde manifestaron su respaldo al gobernador Javier Corral (PAN), porque la seguridad, expresaron, debe constituir una prioridad para todos.

Tras la disputa por el agua en Chihuahua, Corral Jurado informó que el gabinete de seguridad federal abandonó la coordinación de seguridad pública que realizaba con la administración estatal, tras dos semanas de no haber participado en las reuniones interinstitucionales.

A través de su cuenta de Twitter, señaló: “Les informo de un asunto que me parece bastante delicado y que asoma ya otra dimensión en la relación del gobierno federal con el del estado de Chihuahua, derivado de nuestra posición por el tema del agua”.

Corral Jurado dio a conocer que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le notificó de un acuerdo del gabinete en el que se determinó que los responsables de las fuerzas federales en el estado sesionen a diario por su lado, en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia.

Por la noche, en conferencia con la Alianza Federalista en la Ciudad de México, Corral Jurado acusó que la decisión fue unilateral y lo único que refleja la Federación es un talante autoritario con propósitos de venganza en contra de Chihuahua: “Esto termina beneficiando a la delincuencia, pierde el pueblo. Llamamos al gobierno a corregir esta decisión, el pacto federal lo obliga a ello”, advirtió.

El pasado 10 de septiembre, el gobernador solicitó al Presidente la reubicación de los agentes de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, donde es urgente, dijo, hacer frente al crimen: “Nosotros no hemos descalificado a la Guardia Nacional, eso es una mentira”, exclamó Corral, “hemos pedido que se desmilitarice el conflicto del agua”.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD), dijo que el gobierno federal no puede descoordinarse de la seguridad y menos unilateralmente. “Hicieron bulla porque los gobernadores no íbamos a las sesiones de la mañana y hoy es claro que en un arranque, un berrinche, dicen que ya no nos coordinamos”.

Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (PAN), recordó que un acuerdo entre los gobernadores, la gobernadora y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que se tuvo con la Federación, fue no politizar el tema de la seguridad, indicó.

El neoleonés Jaime Rodríguez Calderón (independiente), expuso que los conflictos que se viven en las entidades son del ámbito federal y no se actúa en consecuencia desde la Federación.

“Nosotros tenemos cordura para convocar al diálogo con la Federación, se pueden resolver los conflictos si nos sentamos a dialogar”, expresó.

También la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respaldó a Corral. Consideraron inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación de seguridad.

A través de su cuenta en Twi-tter, la GOAN demandó respeto a la soberanía estatal y manifestaron su solidaridad con el panista chihuahuense.

“Absolutamente inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación en la mesa de seguridad en #Chihuahua. Demandamos el respeto a la soberanía estatal y respaldamos a nuestro compañero @Javier_Corral. Toda nuestra solidaridad con la sociedad chihuahuense”, postearon los gobernadores panistas.