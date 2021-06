Estado de México.- En cuestión de minutos, cambió la vida de Ariana Sofia, quien entonces tenía cinco años, al estallar el tanque de gas en mal estado de su casa y le provocara quemaduras en el 35 por ciento de su cuerpo. Hoy a casi dos años después, nadie se hace responsable de lo ocurrido.

Yo estaba dentro de mi cuarto el 27 de agosto del 2019, eran aproximadamente entre una o dos de la tarde y mi sobrina estaba en el pasillo jugando cuando escuche un ruido muy fuerte como el de una explosión, y después de eso cuando ya acabó la explosión salí, me asome vi a mi sobrina quemada, con la cara completamente roja con las manos blancas”, recordó Luisa Escudero, tía de Ariana.

Desde entonces empezó la pesadilla para la familia de la pequeña, pues primero estuvo internada casi tres meses. Hasta el momento lleva 25 cirugías y 16 transfusiones de sangre.

Es mucho desgaste físico y emocional, para ella es muy difícil el tratar de entender que su vida cambió, que no puede tener una vida completamente normal a la de los demás niños, que hay cosas que no puede realizarlas, porque para ella es exponerla, es riesgo tenemos que cuidarla mucho de que no tenga una caída importante porque en automático su piel se abre, porque es muy delgada y ello luego le provoca sangrados”, apuntó Nancy Escudero, mamá de Ariana.