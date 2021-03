Especialistas del IPN han observado que los adultos mayores producen pocos anticuerpos con la primera dosis de la vacuna y hasta que reciben la segunda generan anticuerpos de memoria

A pesar de que los adultos mayores ya se están vacunando, deberán mantener el resguardo y todos los protocolos sanitarios, pues su sistema inmune es muy frágil y el organismo empieza a producir anticuerpos y a generar una respuesta primaria entre 15 y 21 días después de aplicarse la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, advirtió científica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Paola Castillo Juárez.

La especialista del Laboratorio de Virología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) explicó que, según estudios realizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), se ha observado que muchas personas producen pocos anticuerpos IgM con la primera dosis de la vacuna y hasta que reciben la segunda generan anticuerpos IgG de memoria, que son los que originan una respuesta neutralizante y son capaces de bloquear al virus por completo.

Hasta el momento, aseguró que no existe ninguna vacuna que sea 100% efectiva para la prevención de enfermedades.

“Es normal que una vacuna no proteja al 100%; esto se debe a que los patógenos pueden cambiar y a que los individuos no siempre generan la respuesta inmune esperada, por ello no existe ninguna vacuna que brinde protección total; no obstante, mediante la inmunización garantizamos una mejor defensa ante el COVID-19 a quienes tienen un sistema inmune frágil, como los adultos mayores”, declaró en un boletín difundido por el instituto.

En ese sentido, Castillo Juárez, quien se encuentra haciendo una estancia posdoctoral en el INER, precisó que los esquemas de vacunación que se manejan en dos dosis tienen el propósito de generar una respuesta inicial, es decir, estimular al cuerpo para que reconozca al agente extraño. Con la segunda aplicación se activan completamente los mecanismos de inmunidad celular y humoral y se eleva la respuesta inmune.

“Bajo dicho esquema, con la primera dosis se alcanza una protección hasta del 80% y es hasta la segunda cuando se incrementa la inmunidad ante el patógeno a más del 90%”, aseveró.

Por otro lado, mencionó que los efectos secundarios posteriores a la aplicación de la vacuna (fiebre, dolor de cabeza, ardor localizado en el sitio de la inyección), no sólo contra el COVID-19, son una respuesta natural del cuerpo, “pero cuando los síntomas se prolongan o intensifican por más de una semana, pueden ser señal de contagio, por ello, insisto, es necesario mantener resguardados a los adultos mayores, porque son blanco fácil de infecciones”, añadió.

Refirió que si una persona mayor de 60 años se contagia de COVID-19 después de la primera aplicación de la dosis es probable que desarrolle el virus leve o sea un caso asintomático, pero ello dependerá de su respuesta inmunológica inicial y si presenta o no comorbilidades.

“Si tuvo una buena respuesta inicial, quizá cursará con una enfermedad leve o asintomática, lo cual lo convertiría en propagador del virus, pero si su respuesta primaria fue deficiente y tiene comorbilidades, puede llegar a desarrollar cuadros severos de la afección; aunque también existe posibilidad de enfermar si se tiene el esquema completo, el riesgo es mucho menor”, puntualizó la experta.

Cabe recordar que hasta el corte del día de ayer a las 16:00 horas por parte de las autoridades sanitarias federales, se inyectó el antígeno a 109,387 personas, con lo que se acumulan 5,612,291 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020. No obstante, hasta el momento, 716,768 personas han recibido su esquema de vacunación completo.

Al personal de salud se les han aplicado 851,117 primeras dosis. De este total, 596,721 (70%) individuos han recibido el esquema completo.

De igual modo, 4,026,943 adultos mayores han sido inmunizados contra la enfermedad, y de este total, 102,618 personas recibieron la segunda dosis. En Campeche, el medicamento se ha inyectado a 17,463 trabajadores de salud, de los cuales 17,429 (99%) ya recibieron segunda dosis.