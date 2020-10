El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, estalló contra el ex presidente Vicente Fox, quien lo llamó “rata” por decidir salir del gobierno de López Obrador.

Ayer, el todavía funcionario federal anunció que dejaría su cargo para competir por el gobierno de Sonora, tras lo cual Fox tuiteó:

“Las ratas son las primeras que saltan” cuando se hunde el barco!!! Pobre Sonora,,,,, Aguas Sonora….. Renuncio al gabinete, pero no al proyecto de AMLO: Durazo

El ex mandatario -en cuyo gobierno colaboró Durazo- también aseguró en Twitter que Durazo no tiene “nada que presentar en más de 2 años (en su cargo) más que fracasos y más fracasos”, por lo que alertó: “Aguas Sonora, no puedes ir con un fracasado!!”.

Esta mañana, Durazo dijo que nunca le había contestado nada a Fox, quien “se ha convertido en una pena para él mismo y para el país”, pero ahora le aclara que no tiene “nada de rata“, pues “ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro”.

Además, refirió que el ex presidente recibió a México en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción y lo dejó en el 70, por lo que “en ese gobierno de ratas generalizadas fui una excepción“.

“Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta”, sugirió.

Fuente: AristeguiNoticias