Tras el fatal accidente ocurrido la noche de este lunes 3 de mayo en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en el que murieron 23 personas, más de 70 resultaron lesionadas y se registraron varios desaparecidos, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, externó sus condolencias para las familias de las víctimas.

A través de un mensaje difundido por medio de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario canadiense reiteró el apoyo de su país para el pueblo mexicano en estos momentos de tragedia.

De igual forma deseó una pronta recuperación para las personas que resultaron lesionadas tras el derrumbe del paso elevado que dejó imágenes impactantes que le han dado la vuelta al mundo, pues la noticia ha sido retomada por gran cantidad de medios internacionales.

El primer ministro canadiense, siempre ha mostrado una gran amistad y aprecio hacia el pueblo mexicano, por lo que en esta ocasión no dudó en manifestar su apoyo con el siguiente mensaje:

“Canadá está de pie junto a la gente de la Ciudad de México, y está pensando en ella, esta mañana. Nuestros corazones están con las familias y amigos de las víctimas del trágico colapso del paso elevado. También deseamos una recuperación rápida y completa para los lesionados, y los mantenemos a todos en nuestros pensamientos.”

Canada is standing with – and thinking of – the people of Mexico City this morning. Our hearts go out to the families and friends of the victims of the tragic overpass collapse. We’re also wishing a fast and full recovery to the injured, and we’re keeping you all in our thoughts.

