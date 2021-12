CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre.- Durante la noche del martes pasado, Yosstop fue liberada del penal Santa Martha Acatitla, tras permanecer cinco meses recluida por denuncias ligadas a la pornografía infantil.

Así, durante su primer encuentro con los medios, la influencer señaló estar en disposición de dar mayores detalles sobre su salida, pero ahondó en la urgencia que tenía de volver a su hogar.

“Estoy feliz bien porque ya estoy libre. La verdad es lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme”, dijo, con su característico cabello morado.

Tras decir ello, la creadora de contenidos abordó una camioneta que arrancó de inmediato dejando atrás a los elementos de policía y a los reporteros.

Después de esto, la influencer rápidamente retomó su vida en redes sociales y compartió como fue la bienvenida que le dio su familia.

Desde su Instagram, la youtuber mostró una imagen donde puede apreciarse un cartel negro con letras doradas que formaba la frase de “Bienvenidos”. Asimismo, muchas flores de diversos tamaños y colores estaban esperándola.