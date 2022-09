El Teatro Principal de Puebla fue sede del homenaje a Kiss la noche de este sábado en la que llegaron decenas de fans mojados por la fuerte lluvia que cayó en la capital del estado.

Ni el aguacero las y los detuvo, con el rostro pintado y con chamarras negras fue que llegó la mayoría de fanáticada para ver el espectáculo de la banda Carnival Of Kiss como parte de la gira The Hottest Show Experience.

El evento se aplazó al rededor de treinta minutos para que ingresara la mayoría del público que pagó su boleto, ya a las 20:30 ante una entrada del no más 50 por ciento fue que empezó el show.

“(…) Buenas noches Puebla, que bueno que vinieron la vamos a pasar muy bien”, expresó en inglés el grupo que es considerado uno de los mejores en latinoamerica para la realización de este tipo de shows.

Los tres integrantes todo el tiempo se metieron en el papel de la banda originaria en Nueva York en enero de 1973, y la gente se los hizo saber con aplausos y gritos en cada oportunidad que se tenía.

Algunos de los temas que sonaron fuerte en el teatro fueron I Was Made For Lovin’ You, Rock And Roll All Nite, Detroit Rock City, Heaven’s On Fire, Forever, Crazy Crazy Nights, Lick It Up, por mencionar algunos.

Los seguidores salieron contentos del evento por lo que vivieron de su grupo favorito “me gustó, la verdad si valió la pena y espero vengan en otra ocasión, son eventos bastante buenos”, expresó un fan a El Sol de Puebla.

“(…) no importa que nos hayamos mojado, estuvo genial, en Puebla hace falta se apoye estos tributos”, agregó otra seguidora.