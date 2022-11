La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, fue blanco de ácidas críticas tras la activación de la contingencia ambiental el mismo día que la marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

A las arremetidas se unió el ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien, tachó como un descaro el supuesto actuar de la mandataria capitalina movido, según él, por su miedo a la manifestación. Pese a ello, externó optimismo por que resultara trascendente el movimiento convocado en aras de la Reforma Electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Qué descaro! Le tienen pavor a la manifestación de mañana. Será un éxito! Ojalá llegue al zócalo, sin miedo!”, escribió el ex político en su cuenta de Twitter.

Fue durante la tarde del 12 de noviembre que la Comisión del Medio Ambiente de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por el estancamiento de contaminantes y ozono debido la alta radiación solar. Un decreto que varias personalidades opositoras percibieron como un intento de boicot a fin de restringir el libre tránsito e inhibir la entrada de contingentes de la zona conurbada.

Sin embargo, cabe recordar que Calderón Hinojosa ha sido un constante defensor del medio ambiente y, por ende, ha abogado por la lucha para su conservación. Bajo ese tenor fue que en la crítica del ex blanquiazul reconoció “que sí hay un muy mal ambiente” en la capital, aunque no para la atmósfera de la metrópoli, si no para la gobernante de ésta.

“Pésimo ambiente” es como el ex blanquiazul refirió – posiblemente – a la coyuntura política de la CDMX, la cual, pese a decirse un bastión de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la mitad de sus alcaldías están gobernadas por partidos del flanco opositor; cuyos miembros protagonizarán la marcha que este domingo llegará al Monumento de la Revolución.

“Y de la contingencia, en todo caso hay que reconocer que sí hay muy mal ambiente para la Jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Pésimo ambiente! Diría yo #ElINENoSeToca”.

La crítica de Calderón estuvo antecedida por la de la diputada y su esposa, Margarita Zavala, quien reprochó a Sheinbaum Pardo por “prestarse a la manipulación”. Asimismo, se aunó la de otras personalidades como la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; el influencer, Chumel Torres; el columnista, Fernando Belaunzarán, y el diputado, Jorge Triana.

Sheinbaum negó boicot a la marcha

Ante la lluvia de críticas en su contra, Sheinbaum Pardo negó que su administración haya intercedido para decretar la declaratoria de contingencia ambiental, acusando así de falsedades y desinformación hechas con mala fe.

En ese tenor, la morenista aclaró que las contingencias ambientales se establecen por un grupo técnico perteneciente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), junto con las secretarías del medio ambiente a nivel federal con las de la capital y la del Estado de México (Edomex).