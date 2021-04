Félix Salgado Macedonio, el ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, advirtió que si los consejeros del Instituto Nacional Electoral no reivindican su candidatura, los buscará y divulgará el domicilio personal del consejero presidente, Lorenzo Córdova, a quien llamó “cabroncito” y también dio por muerto.

En el plantón que mantienen sus seguidores, Salgado Macedonio subió a su templete un ataúd y una corona de muerto. “Ha muerto el INE, se murió el INE”, dijo, para después exclamar “se murió Lorenzo”, en referencia a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto.

Pidió hacer guardias de cuatro en cuatro y deseó que “se vayan al cielo, no al diablo”.

Luego dijo: “El INE ha muerto para nosotros, pero puede ser que resucite”, en referencia al fallo pendiente del instituto.

Ante simpatizantes de Morena que permanecen en plantón frente al INE, el político guerrerense aseguró tener el respaldo del pueblo.

“Que no le rasquen los huevos al toro porque nos va a encontrar”, expresó Salgado Macedonio.

“Los vamos a buscar y los vamos a encontrar, porque yo voy a buscar un careo con ellos. Si no me dieron el derecho de audiencia, nosotros los vamos a buscar y nos vamos a encontrar cara a cara, con los 7 consejeros del INE, si no rectifican. Sí los vamos a hallar, no sé si en sus lujosas mansiones o en algún lugar, pero sí los vamos a hallar, para que también el pueblo sepa dónde viven ellos. En Guerrero todo mundo sabe dónde vivo yo. ¿No les gustaría saber dónde viven los siete consejeros y dónde vive Córdova y Ciro?”, insistió, ante los aplausos de sus seguidores.