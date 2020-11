CDMX.- Los dos principales focos de contagio de Covid-19 en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, con 10 colonias bajo atención prioritaria, son el transporte público y las fiestas o reuniones familiares.

Autoridades destacaron a EL UNIVERSAL que las personas no suelen usar cubrebocas, se congregan en puestos ambulantes de comida y transitan en familia. José Piña, director de Protección Civil, subrayó:

“La gente sale con los hijos por el mandado, si hay un puesto de carnitas, se congregan; hay indisciplina. Tenemos identificadas dos fuentes de contagio: las reuniones familiares, donde entran las fiestas, y el transporte público”.

Agregó que “no es lo mismo que lleguemos a un lugar público a suspender una fiesta, que a un domicilio particular. Recibimos agresiones y no podemos entrar a la fuerza si no es con orden de un juez”.