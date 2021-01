Durante la conferencia de prensa vespertina de este lunes, el funcionario informó que viajó para reunirse con familiares cercanos y amigos.

Sin embargo, aseguró que en todo momento procuró las medidas de prevención sanitaria, pues en la cena hubo sana distancia en la mesa donde departieron alimentos.

“Por ejemplo, y ya que algunos aspectos de mi vida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil, si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa, tuvimos una reunión y cuidamos este tipo de aspectos”, señaló.

López-Gatell dijo que los medios de comunicación dieron lugares de primera plana a esta noticia, pero no informaron que en el estado de Oaxaca existe una situación diferente a la Ciudad de México.

El subsecretario indicó que México no tiene medidas de toque de queda y la movilidad por el país no está prohibida, pues las condiciones de desigualdad impiden un cierre generalizado.

“En el estado de Oaxaca, donde está Pochutla, el sitio donde estuve algunos días, los restaurantes están abiertos, es por ellos que la foto a la que han aludido me retrata en un restaurante en la playa de Zipolite tomando los alimentos con la familia, con los que viajamos a esto”, añadió.

ntonces ahí se ve cómo las realidades no son sincrónicas para el país, en algunas de estas notas parecieran este detalle no tenerlo claro, entonces, de interés público, lo que a mí me preocupa, es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes sobre control epidémico, ya no sea esto lo que está en el interés de los medios de comunicación y el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad y calidad.

– Hugo López-Gatell