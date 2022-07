La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer un nuevo audio en el que se vincula al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en una presunta conversación con Marko Cortés, dirigente del PAN, en el que dice que él seguirá en el PRI hasta 2024 y que no le importan las quejas para que deje de dirigir al partido.

Durante la transmisión del programa Martes del Jaguar, la morenista dio a conocer un nuevo audio en el que presuntamente se escucha a ‘Alito’ Moreno decirle a Marko Cortés que él se encargará de la lista de selección de candidatos para 2024 (no se especifica de que tipo) porque “le va a tocar”.

“Si Dios me da vida seguiré aquí en el PRI hasta 2024, o sea, a mí me va tocar decidir la lista porque todos esos pendej*s que están allá afuera (diciendo): ‘no, que si no resultados’. Yo fui electro cuatro años, yo me quedo aquí y me vale m*dre lo que digan, al final del camino me toca lo que viene”, se puede escuchar en el audio.

Entre otras cosas mencionadas en dicha conversación, se puede escuchar a ‘Alito’ Moreno decir que hay “tiempo para impulsar”, previo a referirse a que decidirá la lista. También se refirió a que “le toca” construir la sucesión en Tamaulipas.

Sansores había amenazado en días anteriores con dar a conocer un nuevo audio, esto bajo el título La Advertencia de Alejandro. Además pidió a sus seguidores y a priistas no perderse la transmisión de Martes del Jaguar con mensajes como “ya quiero que sea martes”, publicado días antes y “T-e f-e-l-i-c-i-t-o qué bien actúas… nos vemos a las 8 pm” publicado en Twitter este martes.

Además, la gobernadora de Campeche dijo desde el 1 de julio que tiene distintos audios de ‘Alito’ Moreno, mismos que espera dar a conocer “conforme lo permitan los amparos”.

Este 8 de julio el Gobierno Federal dijo que la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación contra Alejandro Moreno por al menos cinco delitos: tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Minutos después fue borrada la publicación.

Este martes Alejandro Moreno y diputadas del PRI denunciaron a Layda Sansores ante la Fiscalía General de la República por calumnia y violencia contra su dignidad. Esto luego de que la gobernadora de Campeche afirmara el pasado 5 de julio que Alejandro Moreno tiene “fotos comprometedoras” de diputadas priistas. “Cuidado, diputadas, algunas de ustedes mandaron fotos (…) Este señor no tiene escrúpulos”, dijo hace una semana.

Respecto al tema, Sansores refirió este martes que lo que ella mencionó fue “una advertencia”, y que no dijo nada con la intención de vulnerar a las diputadas priistas.