Cecilia Flores, fundadora y presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, publicó en redes sociales que probablemente encontró los restos de su hijo, Marco Antonio, desaparecido desde el pasado 2019.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la mujer escribió un triste mensaje acompañado por dos fotografías de la parte superior de un cráneo del cual, mencionó, habría identificado y reconocido la dentadura de su hijo.

“Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo”, escribió Flores, después de culminar la ronda de búsqueda de este 14 de abril.

Usuarios de redes sociales manifestaron su solidaridad con Ceci Flores y aprovecharon para expresar su tristeza compartida por este presunto hallazgo que, hasta el momento, no ha sido confirmado por su madre o alguna autoridad.

“Leerte me ha dejado un nudo en la garganta y una impotencia enorme. Me uno a tu sentimiento y deseo que sigas siendo fuerte. Eres un ejemplo para tantas que también buscan a sus seres queridos. Te abrazo a la distancia”, escribió la usuaria identificada como @mama_miau67.

A los comentarios de apoyo se sumó la politóloga Denise Dresser, quien también manifestó su respaldo a Flores con un tuit que incluyó dos emojis: una manos estrechadas y un corazón roto.

Este presunto hallazgo se dio a casi tres años de la desaparición de Marco Antonio, registrada el pasado 4 de mayo de 2019, en manos de un comando del crimen organizado, mismo que, a la fuerza, ingresó al hogar de Ceci Flores para sustraer a sus dos hijos.

Posteriormente comenzó la búsqueda de ambos, pero jamás volvió a saber de ellos Marco. Los secuestradores fueron detenidos tiempo después, pero no cambió demasiado el caso.

Cabe recordar que a principios de 2021, Ceci Flores anunció la localización de una osamenta, sin cráneo, que, de acuerdo con las identificaciones y ropa halladas en las inmediaciones, sería su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha.

El hallazgo lo realizó después de recibir una llamada anónima que la alertó sobre la ubicación de los restos óseos. De inmediato, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora acudió a las inmediaciones de la Carretera 100 Hermosillo-Bahía de Kino.

Ya en el tramo carretero, a la altura del kilómetro 60, se encontró el cuerpo expuesto, mismo que coincidió con las características de Marco Antonio.

Durante la jornada de búsqueda de este jueves, las Madres Buscadoras tuvieron algunos problemas, entre los cuales se reportó la falla del vehículo en el que se trasladaban por los parajes desérticos para realizar las actividades.

Además, aseguró que el colectivo tiene todo en contra durante sus búsquedas, pues sus “verdugos”, término que utilizó para referirse a las autoridades locales y federales, no las ayudan ni protegen, situación adversa que no, hasta ahora, no ha mermado su convicción por encontrar a sus seres queridos.

“Nuestro viacrucis es eterno, porque todo tenemos en contra. Nuestros verdugos deberían ayudar y protegernos. El viacrucis que les digo, nos desangra a diario, cada una lo llevamos siempre con nosotras”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ceci Flores no ha anunciado cómo procederá con este nuevo hallazgo, aunque se espera que, como en el primero, espere las investigaciones de las autoridades para cerciorarse que en verdad es el cráneo de su hijo.