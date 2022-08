Ciudad de México, 29 de agosto.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado dio a conocer que, aunque no se lo ha notificado formalmente, el senador Gabriel García “se bajó” de la contienda para presidir esta Cámara por lo que la competencia será entre José Narro, Alejandro Armenta e Higinio Martínez.

El legislador confirmó que el próximo miércoles, temprano, votarán por quien será su candidato para dirigir los trabajos de la presidencia durante el próximo periodo de sesiones.

Monreal Ávila aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López no ha abordado este tema con él porque es un asunto, dijo, que está en la cancha del legislativo y nosotros tenemos que resolverlo.

También reveló que no ha hablado con la oposición ni le han manifestado su intención de proponer a alguien para sustituir a Olga Sánchez Cordero.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política confirmó que la elección del nuevo presidente será a través de voto directo y en presencia de un notario público.

Ricardo Monreal detalló que con la aparición de todos los aspirantes para presidir la Mesa Directiva se han formado cuatro grupos que apoyan a cada uno de ellos.

“Hay cuatro grupos ahora. Uno, que había aglutinado en los últimos días el senador Gabriel García. Sé que tiene simpatizantes. Otro más, José Narro, que ha estado muy activo, hablando con todos. Y otro más, el de Armenta, Alejandro Armenta, que también ha hablado con todos.

Y en la última semana, a partir del jueves, surgió el senador Higinio Martínez, también con otro grupo. O sea, no podría calificarlos de moderados y radicales, pero hay cuatro grupos que tienen sus opiniones y que ahora como nunca pues van a tener que emitir su opinión en la urna transparente. Hoy no va a haber acuerdos; no creo”, señaló.

Monreal Ávila informó cómo se va a llevar a cabo la selección, dado que hasta este momento no hay candidato de unidad.

“Sí va a haber notario, y va a haber representante de cada una de las planillas de cada uno de los nombramientos que se tengan. Y además voy a permitir que esté la prensa todo el día.

Qué tanto se pueden tardar: una hora, dos horas para emitir 60 votos. Entonces no hay ningún problema.

Eso será el miércoles a las 09:00 de la mañana”, abundó.

Finalmente, Ricardo Monreal consideró quien conduzca los trabajos de la presidencia del Senado debe ser un hombre bueno conciliador, que pueda construir acuerdos, institucional y que pueda defender la autonomía del Poder Legislativo.

“Y que pueda continuar con el trabajo de los presidentes que han estado, presidentes y presidentas que han estado al frente del Senado”, agregó.