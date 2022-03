“Voy a comparecer”

Sobre la solicitud y debate en el Senado de que sea citado a comparecer en el Senado para explicar su actuación, el fiscal afirmó que sí acudirá.

“Tengo la obligación de rendirle cuentas al Senado. Es una obligación que está en la ley. Yo siempre he estado en la mejor disposición de informar, no se me ha convocado… pero en el momento en que eso se me pide, ya se lo dije a los distintos líderes, por supuesto que con muchísimo gusto voy a estar ahí”, aseguró