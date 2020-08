Al reiterar su inocencia contra las acusaciones de sobornos que ha recibido del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el mandatario local aseguró que “no se va a achicar”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Multicast, el mandatario local negó “categóricamente haber tenido un beneficio por sacar adelante una reforma que no es la reforma del PRI, es la reforma nuestra, del PAN, y que nos rechazó antes el PRI”.

“Si algunos creen o el mismo gobierno cree, y que nos vamos a achicar, y que no la vamos a defender, hablo a título personal, la voy a defender porque creo firmemente en ella”, dijo.

García Cabeza de Vaca señaló que está a la espera de que la FGR le confirme si hay alguna investigación en su contra, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero pidió que el caso se investigue por los causes legales.

“Nos llama mucho la atención que en una mañanera digan video; y sale video. Saquen las denuncias y salen de manera mágica las denuncias, con imputaciones… no nos sorprenda que el día de mañana saquen más anexos y sigan señalando a opositores o a gente que les incomoda. Pero más allá de eso, todo va a caer por su propio peso. A mí no me queda la menor duda”, aseveró.