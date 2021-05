Ciudad de México, 24 de mayo.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, de avalar el crédito para la compra de plantas fertilizantes.

El mandatario aseguró que sí Díaz de León hubiera sido un funcionario honesto, no habría aprobado la operación.

“Si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato de compraventa y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación y no hubiese firmado, no hubiese aceptado. Un buen servidor público es aquel que dice ‘no, eso no está bien’”, aseveró.