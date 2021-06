El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del funcionario Marcelo Ebrard, habría firmado un acuerdo para la compra de 35 millones de vacunas del laboratorio CanSino, con una empresa suiza inexistente.

Según una investigación publicada por Univisión este lunes, la empresa suiza Latam Pharma Innovative Ventures aún no había sido constituida cuando autoridades mexicanas realizaron dicho trato en diciembre del año pasado.

Además, resaltan que dicho contrato, que fue firmado en Singapur, pone en desventaja al Gobierno mexicano, pues no establece responsabilidades para CanSino, en caso de que se presenten problemas en la manufactura de las vacunas, además de no ofrecer garantías para que los contratistas cumplan sus obligaciones y, finalmente no deja claro cuál es el papel de Latam Pharma.

Lourdes Motta, una abogada corporativa consultada por Univisión dijo a dicho medio: “Literalmente firmaron (funcionarios mexicanos) con un fantasma, una empresa inexistente, a la que por supuesto no le puedes exigir responsabilidades”.

Fuente: informador