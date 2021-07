Ciudad de México, 22 de Julio.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se va a solicitar al embajador de Israel en México que se informe de las causas por las que no se ha autorizado la extradición de Tomás Zerón a México.

Comentó que hay una versión de que Zerón no será trasladado en represalia porque México votó en una resolución en la Organización de las Naciones Unidas por frenar las agresiones de Israel contra Palestina.

Que supuestamente lo están protegiendo en Israel y no quieren autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado porque México votó a favor de la paz y que no se interviniera en Palestina, y que como represalia ellos no van a enviar al señor Zerón.