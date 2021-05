El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá justicia en la tragedia del Metro de la Línea 12 y se castigará a los responsables. En la mañanera, respaldó las acciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para esclarecer esta tragedia.

Va haber justicia. No va será como antes, que todo lo ocultaban y había impunidad, dijo el mandatario y pidió esperar el peritaje de la empresa internacional contratada. Agregó que Sheinbaum cuenta con todo el respaldo y la solidaridad del gobierno federal, así como a la investigación para deslindar responsabilidades, a través de los dictámenes del grupo de los expertos que determinará las causas y ubicará a los responsables.

Respecto al anuncio del sindicato del Metro de hacer un paro generalizado, dijo que “ojalá y recapaciten”, porque no ayudan en nada con esas actitudes. Tiene que ver con lo electoral, con la politiquería, aseguró. Del mismo modo, AMLO criticó que los panistas hayan ido al lugar de la tragedia para sacar rajas políticas, situación que no vio bien la gente, según sus palabras.

En ese sentido, consideró que el paro no es el camino y los invitó a presentar denuncias ante las autoridades. Además reiteró que ese tipo de actitudes no les ayuda, porque la gente está muy consciente y ya no se deja manipular.

Si los dirigentes dan una declaración habrá cientos de periodistas, pero ese oportunismo es inmoral. Hay que actuar de forma responsable, sostuvo.

También criticó a los medios de comunicación de México y del mundo por el amarillismo con el que se actúa. Aseguró que no están cercanos a la gente y ahora defienden a corporaciones.