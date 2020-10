El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que no se les debe nada a los gobiernos estatales que amenazan con romper el pacto federal, pero advirtió que no les entregará el dinero de los programas sociales que le corresponde al gobierno al gobierno federal.

López Obrador celebró que se quiera llevar a cabo una consulta ciudadana, como lo propuso el mandatario de Jalisco, pero advirtió que no se debe de manipular a la gente, pues aseguró que, “si se hacen cuentas, hasta les deben”.

“No le vamos a entregar dinero (de los programas sociales), eso si que quede claro, a los gobiernos de los estados, y no por desconfianza ni por precaución, si no porque hemos decidió entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios, esto me lo recomendó el pueblo durante el tiempo, largo, que hice campaña por el país, ellos me decían si algún día se gana licenciado, no nos mande apoyos con el gobierno , con intermediarios, mándenoslo directo…

No le vamos a entregar el presupuesto de los adultos mayores de Jalisco, al gobierno del estado, ni al de Tabasco ni a ningún gobierno.

¿Cómo le vamos a entregar los recursos de las becas y las pensiones a quienes votaron en contra de que se entregaran becas a los estudiantes de escasos recursos y en contra de las pensiones para los adultos mayores?

Que votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos, eso a ellos no les parece, a eso ellos le llaman populismo, paternalismo, porque se piensa que hay que ayudar nada más a los de arriba que el pueblo no cuenta, entonces nosotros no vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, a los que siempre se han aprovechado del presupuesto.

Y que bien que se va a llevar a cabo esa consulta, para que la gente participe y esa es la democracia, pero si aclarar , para que no vayan andar diciendo que no les queremos entregar recursos.

No les debemos nada, y se les entregan los recursos que por ley les corresponde, y si tienen pruebas que no se les han entregado los recursos que les corresponden, que las presenten, es más, les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos”, indicó el mandatario mexicano.

Celebró que se quiera hacer una consulta ciudadana, pero advirtió: “No es conmigo, es con la Constitución”.

“Algunos gobernadores están planteando de que se rompa el pacto federal , o el que tengan más recursos, más presupuesto, yo explicaba de que esto, tiene que ver con la Constitución, que no es un asunto personal, no es conmigo, es con la constitución”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que para cambiar la fórmula de distribución del presupuesto tiene que haber una reforma constitucional.

“Explicó esto para que no hay manipulación, y que sostuve que se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto.

Porque hay estados que solicitan más recursos, y esos recursos pues son los que se entregan a otros estados, porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula, en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros, eso esta convenido , aceptado y obedece a un mandato constitucional, estos acuerdos se empezaron a establecer desde los años 80, en la Ley de Coordinación Fiscal, entonces para que reciban más unos, y otros van a recibir menos, pues tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una reforma constitucional”, aclaró.

El mandatario mexicano aseguró que se han entregado a los estados las participaciones federales de manera puntual y no se le adeuda nada. También dijo que las políticas de austeridad no afectan la entrega de recursos a las entidades federativas.

“No le debemos nada al estado de Jalisco, no se les demora la entrega de sus recursos, pero así como en Jalisco, en Yucatán o en Chiapas o en la Ciudad de México; entonces, si se va a hacer una consulta, porque es muy bueno que se consulte a la gente si se va a proponer una reforma constitucional y si se va a llevar a cabo una controversia constitucional, entre un gobierno de la federación y un gobierno estatal, pues es muy bueno que la gente sepa toda la información.

Porque dicen: `nos están afectando los recortes´, ¿En qué les afecta si los recortes se están haciendo en el orden federal?, pero no se le obliga a nadie que haga lo mismo”, recalcó el presidente.