CIUDAD DE MÉXICO.- La salud es un derecho de los ciudadanos, por eso es fundamental “olvidar la mercantilización de la salud y ver a la salud realmente como uno de los grandes derechos: ahí en los países donde la salud está privatizada, fue donde más difícilmente se pudo atender a su población -durante la pandemia- y el marco regulatorio debe orientarse a la Salud como un Gran Derecho Universal”, expresó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante el Simposio Internacional “La Regulación Sanitaria en un Mundo Post-Covid”.

Sheinbaum destacó que todos los ciudadanos deben tener “derecho no solamente a la salud en el marco de los medicamentos, de la hospitalización, sino en general, a lo largo de toda nuestra vida”.

Si la salud es un derecho, expuso Sheinbaum “no tendría por qué no haber una distribución de vacunas equitativa en todo el mundo, si la Salud es un derecho, no tendría por qué no haber una distribución de los medicamentos en todo el mundo para poder tener acceso, desde los más pobres hasta los más ricos, viendo la Salud en su marco integral como un Gran Derecho”.

Por su parte el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, expuso que “hoy debemos tener muy claro que la misión es explícitamente en defensa de lo público, no de intereses particulares o de grupo que a lo largo de los 20 años recientes habían tenido un lugar preponderante en los actos de autoridad que ejercía el sistema federal sanitario”.

Y consideró que sin una visión social “los actos de autoridad pueden estar sujetos a la manipulación de cualquiera y pueden privilegiar, cotos, espacios y sobre todo intereses que no estén en el sentido de la defensa de lo público”.

El subsecretario de salud, planteó que es fundamental seguir estimulando la capacidad técnica en materia sanitaria, “pero también fomentar la integridad y probidad de absolutamente todos y cada uno los que participan en el empeño regulatorio, esto requiere una visión social para que podamos entender para quien trabajamos, porque trabajamos y cómo trabajamos”.

En el 20 aniversario de COFEPRIS, Gatell aseguró que lo que se ha logrado en México en materia de regulación sanitaria, es “producto de un arduo trabajo de 20 años, de la propia comisión general COFEPRIS- y las comisiones estatales de protección contra riesgos sanitarios, todos sus trabajadoras y trabajadores han hecho un empeño decidido por cumplir esta misión”.

Mientras que Sheinbaum destacó que en México las agencias reguladoras son independientes, autónomas y honestas y reconoció la labor “de nuestro doctor, nuestro amigo Alejando Svarch, y lo que representa en el marco de la Secretaría de Salud desde el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, en esta visión de la COFEPRIS alejada de los grandes intereses y realmente vinculada a la gente”.