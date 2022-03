El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se deben poner por delante las libertades humanas, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el delito “ultrajes a la autoridad” que estaba vigente en el estado de Veracruz.

En la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que el respeto a la autoridad por parte de la ciudadanía se gana.

La verdad hay que poner por encima siempre las libertades y el respeto a la autoridad pues se gana. Cuando no se respeta a la autoridad se le insulta, se cometen excesos, el que lo hace se descalifica”, expresó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano señaló que esa es la razón por la cual no responde a los insultos que le realizan algunos críticos.

“Yo por eso no contesto un insulto. No contesto insultos constantes. Imagínense que yo esté denunciando ultrajes a la autoridad… ¿cómo se llamaba? Al buen Gobierno… faltas administrativas o insultos o ultrajes al buen Gobierno o faltas a la autoridad una cosa así, no, no, no”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano declaró que es “partidario de que se mantengan las libertades, prohibido prohibir. Por eso también me manifesté en contra de la censura en redes sociales, que si alguien opina a favor de Rusia, le ponen su tache, eso es fascismo, eso es contrario a las libertades, eso es tener listas negras”.

En sesión el martes, la Suprema Corte determinó que las personas que fueron detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz desde el 12 de marzo de 2021 deberán quedar en libertad.

Al finalizar la discusión sobre la reforma al Código Penal de Veracruz, se extendió la invalidez de una agravante al delito de ultrajes a la autoridad, en tanto dicho tipo penal fue declarado inconstitucional en la sesión anterior. 🔗 https://t.co/rDyFIEEh68 pic.twitter.com/FFZPBvkoFA — Suprema Corte (@SCJN) March 1, 2022

Este martes, el Pleno determinó dar efectos retroactivos a la declaración de inconstitucionalidad que aprobó previamente por la cual reformó los artículos 331 y el 371 en su segundo párrafo, del Código Penal de Veracruz a favor de la acción de inconstitucionalidad 66/2021, que presentaron el año pasado diputados del Congreso de ese Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La SCJN estableció que para su eficaz cumplimiento se deberá notificar de esta resolución a las autoridades locales y federales como tribunales, juzgados, la Fiscalía General del Estado, al Congreso de Veracruz Supremo, así como al gobernador Cuitláhuac García, que podrían tener casos de personas presas por el delito de ultrajes a la autoridad.