A través de sus redes sociales, la ex titular de SEDESOL, Rosario Robles, confirmó que decidió convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo”, escribió en su cuenta de Twitte

La exfuncionaria señaló que instruyó a sus abogados atenerse al procedimiento judicial y “lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, afirmó.

“He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad

